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Гендиректор ФФУ Маркетинг: Ситуация по перекупщиками абсолютно контролируемая

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Официальный реализатор билетов утверждает, что проблема перекупщиков не стоит остро

Гендиректор ФФУ Маркетинг: Ситуация по перекупщиками абсолютно контролируемая
Новина українською

Генеральный директор "ФФУ Маркетинг" Роман Волынец рассказал о ситуации с перекупщиками билетов на матчи Лиги наций сборной Украины против Германии и Испании.

- Насколько в этот раз, на матчах с Германией и Испанией, проявилась проблема перекупов?

– Исходя из нашей информации в сервисных центрах, было порядка до ста обращений. Например, из-за сдвоенных билетов. На наш взгляд, это не много. Но это связанно не только с перекупами, а скорее с корректностью работы системы в целом. Четких жалоб от людей нету.

Что касается перекупов, то ситуация абсолютно контролируемая, если сравнивать с ней же два, три или четыре года назад. Мало того, мы очень тесно работаем с органами, которые помогают нам эти вещи пресекать.

- В то же время сразу после старта продажи на OLX появились объявления с билетами на Германию.

– Мы их отслеживаем, сами обзваниваем – могу твердо сказать, что у этих людей на руках ничего не было. Либо подделки, либо люди просто так анонсируют свою площадку, чтобы про них не забывали. Такой маркетинговый ход. На вопрос показать билеты люди просто терялись.

- На Германию пришло чуть более 17 тысяч зрителей. УАФ объявляла, что продала все билеты. То есть, это число – максимум зрителей, которых сейчас может допустить НСК?

– Да, это допустимый максимум. Больше мы не могли продать. Примерно 25% от вместительности стадиона.

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В статье: Украина Германия Испания НСК Олимпийский УАФ
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Источник:
Трибуна

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nabo68
13.10.2020 в 18:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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