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Матвиенко: Надеюсь, что Украина возьмет очки в матче с Испанией, желательно три
Защитник уверен, что в Киеве будет легче, чем в Мадриде
Защитник "Шахтера" и
"Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы — агрессивные и никогда не сдаются, и будут нестись по полю все 90 минут.
Надеюсь, что ребята сейчас восстановятся хорошо и дадут бой. Надеюсь, что Украина возьмет очки, желательно три", — сказал Матвиенко.
Напомним, что для тех, кто не сможет попасть на стадион, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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