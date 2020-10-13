Матвиенко: Надеюсь, что Украина возьмет очки в матче с Испанией, желательно три

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко, который пропускает октябрьский цикл национальной сборной из-за COVID-19, поделился своими ожиданиями от встречи Лиги наций Украина — Испания.

"Должно быть точно лучше, чем на выезде, потому что мы играем дома. Это 100%. Понятно, что будет очень сложно. Испанцы — агрессивные и никогда не сдаются, и будут нестись по полю все 90 минут.

Надеюсь, что ребята сейчас восстановятся хорошо и дадут бой. Надеюсь, что Украина возьмет очки, желательно три", — сказал Матвиенко.

Напомним, что для тех, кто не сможет попасть на стадион, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.