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Национальная сборная Украины

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Квота на посещение матча Украина - Испания снижена до 15% от вместимости стадиона

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кто не успел, тот опоздал

Квота на посещение матча Украина - Испания снижена до 15% от вместимости стадиона
Новина українською

Квота билетов на матч Украина-Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский". Соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой зоне" и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций. Тем самым, минимизировав риски, связанные с эпидемиологической ситуацией в городе.

Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будет отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость. Болельщики, чьи билеты были отменены, уже получили соответствующее сообщение на телефон и электронную почту, которые были указана при покупке билетов.

Напомним, что для тех, кто не сможет попасть на стадион, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Испания НСК Олимпийский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (14)
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Термит (Киев)
13.10.2020 в 20:58
И неустоечку, пожалуйста, процентов так 300% сверху. Можно с зарплаты этих, как здесь написано, "членов".
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+2
-1
Matu933 (Кировоград)
13.10.2020 в 20:57
ЧЕМ стадион на открытом воздухе хуже чем МЕТРО?! Почему на стадионе опасней???? ВЫ БЛИН!!!!
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:50
утром сообщили: продано 11 000 билетов
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.10.2020 в 20:39
довбоідіотизм
Ответить
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
13.10.2020 в 21:08
Ідіотизм, це проводити масові заходи, коли країна вийшла в лідери із захворюваності в Європі. Ідіотизм - це збирати на стадіоні 10000 вболівальників, коли в Європі пускають в 10 разів менше. Ідіотизм - це ігнорувати заходи безпеки, коли вільних місць в лікарнях немає і важких хворих везуть з областного центру до районної лікарні (з Харкова в Богодухів). Ідіотизм - це пообіцяти безкоштовне тестування в приватних лабораторіях - і збрехати. Ідіотизм - це умовляти людей носити маски, не надіваючи їх навіть перед телекамерами. Ідіотизм - це писати "довбоідіотизм", коли в новинах повідомляють, що мер Києва Кличко збирається розгортати ліжкомісця на стадіонах та виставкових центрах.
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+1
-1
Термит (Киев)
13.10.2020 в 21:39
Идиотизм в том числе - это еще и панику разводить! 350 больных, нуждающихся в госпитализации на трехмиллионный Киев - это что - пандемия? Или Вы не отличаете предвыборных риторик от реальной информации?В Украине 1500 человек умирает каждый день (столько же где-то и рождается) - это естественный процесс. С начала "пандемии" за это время умерло уже полмиллиона. Посчитаете сами, какая доля здесь от страшного вируса? В 2016 была реальная эпидемия гриппа - около 70 тыс умерло в стране за 4 месяца - и что? Кто-то сейчас об этом помнит? Кто-то вообще ее заметил? Метро закрывали? В намордниках ходить заставляли? Предвосхищая вопрос: "откуда информация?" - я занимаюсь медицинской статистикой, ну так получилось. Так что можете верить. А не хотите - тоже пожалуйста. Давайте не будем падать до выстрела! Это я и про матч, и о "пандемии" тоже.Хорошего всем вечера!
0
0
Камонплей
13.10.2020 в 20:33
довбограї спочатку хотіли сподобатись "мудрому народу" але переоцінили як власні можливості, так і мудрість народу. тепер заслужено отримають ненависть усіх
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+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.10.2020 в 20:29
Может ещё урезать и пустить как зрителей только Павелку и его друзей и родственников?
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 20:32
это будет 10%
Ответить
+3
-1
avatar
ДВ (Одесса)
13.10.2020 в 20:33
Скорее Кабмин
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 20:27
главное - дудки пусть не забудут
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+4
-4
Ulrih84 (M-G)
13.10.2020 в 20:37
Помаранчові дудки і каски на данбас-арєнє ніхто не забуде.
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+4
-1
avatar
ДВ (Одесса)
13.10.2020 в 20:17
Маразм крепчал
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+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.10.2020 в 20:11
70000*0,15 = 10 500 но все на один сектор
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0
0


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