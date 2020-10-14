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Цыганков: Жорик Бущан отыграл свой лучший матч

Национальная сборная Украины
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Один из героев матча говорит, что он не главный герой

Цыганков: Жорик Бущан отыграл свой лучший матч
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол поделился эмоциями после победы в матче Лиги наций против Испании (1:0), в котором он забил победный гол.

- Ваши чувства после матча, в котором вы стали героем?

– Я не герой, герой – это команда. Мы вышли на матч с единым коллективным духом, пытались обыграть Испанию. Знаем, что это за сборная, за счет чего они играют. Пытались не дать им сегодня пространства. Их игроки сразу наказывают за самые мелкие ошибки. У нас был коллективный дух – все сложилось удачно.

- Украинская публика после двух поражений не очень верила в сборную. Футболисты не имели права терять эту веру.

– Мы понимаем, что сыграли предыдущих три матча не лучшим образом. Хотели реабилитироваться перед болельщиками. Очень благодарны, что они сегодня пришли и поддержали, мы играем для них. Каждый тренер и футболист отдал душу и сердце на поле, на скамейке.

- Насколько неприятно было играть без мяча, ведь его контролировала Испания?

– Мы прекрасно понимаем, что такое сборная Испании, ее футболисты играют в топовых чемпионатах, имеют класс. Им нельзя было давать пространства. Мы пытались это исключить, но моменты были, без удачи не обошлось.

- Вы понимали, что надо терпеть, а шанс придет? Или какой была тренерская установка?

– Конечно, мы знали, что большую часть времени мы будем играть сзади. Знаем Испанию и ее игроков. Но сегодня Жорик (Бущан – прим.) отыграл свой лучший матч, с чем я его поздравляю. Каждый футболист на поле и на скамейке верил до последнего, что мы сегодня сможем победить.

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В статье: Украина Испания Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Трибуна

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