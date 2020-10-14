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Бущан: Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру
Голкипер сборной прокомментировал победу над испанцами
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
– Были сложные первые минуты. В начале матча у вас было 3 сэйва. Не удалось сразу войти в игру или вы были готовы, что испанцы сразу начнут душить?
– Это испанцы. Мы исходили из их игры. Сегодня мы не можем играть в свой футбол, по понятным причинам. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Испанцы не были к такому готовы. Хочу поздравить всю команду и страну с этим историческим достижением.
Но я не хочу, чтобы эта победа была единственной. У нас была непростая неделя. Все терпели, старались, бились для этого результата.
– Испанцы не были готовы, что вы такой кураж поймаете.
– Кураж – это такое дело. Я же тоже работаю. Сегодня удача была на нашей стороне.
– Украина приучила, что играет в контроль мяча, но сегодня пришлось перестроиться и приспособиться к сопернику.
– Конечно, мы же профессионалы. Надо подстраиваться под каждого соперника. Не всегда получается играть в свой футбол. Мы перестроились, это принесло нам победу.
– Было много скептицизма, мало кто верил даже в ничью. Вы дали критикам ответ.
– Мне все равно на эту критику. Я знаю, как команда работает, как все работают. Сегодня за наше терпение и страдание на поле нас фортуна отблагодарила.
– Эта победа – более чем реабилитация за две предыдущих неудачи?
– Это уже история. Уже ничего не могу сказать по этому поводу. И этот матч уже надо забывать и готовиться дальше.
– Шансы остаться в группе лиги А возрастают?
– Еще осталось два матча. Борьба впереди.
– Вы провели три матча в основе. Свое место в основе теперь так просто не отдадите?
– Сложилась такая ситуация, к сожалению. Я желаю здоровья Пятову, Лунину, Панькиву. Так сложились обстоятельства. Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру. Для меня главное – чтобы команда побеждала.
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