Бущан: Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу в Лиге наций над Испанией (1:0).

– Были сложные первые минуты. В начале матча у вас было 3 сэйва. Не удалось сразу войти в игру или вы были готовы, что испанцы сразу начнут душить?

– Это испанцы. Мы исходили из их игры. Сегодня мы не можем играть в свой футбол, по понятным причинам. Нам пришлось перестроиться, играть проще. Испанцы не были к такому готовы. Хочу поздравить всю команду и страну с этим историческим достижением.

Но я не хочу, чтобы эта победа была единственной. У нас была непростая неделя. Все терпели, старались, бились для этого результата.

– Испанцы не были готовы, что вы такой кураж поймаете.

– Кураж – это такое дело. Я же тоже работаю. Сегодня удача была на нашей стороне.

– Украина приучила, что играет в контроль мяча, но сегодня пришлось перестроиться и приспособиться к сопернику.

– Конечно, мы же профессионалы. Надо подстраиваться под каждого соперника. Не всегда получается играть в свой футбол. Мы перестроились, это принесло нам победу.

– Было много скептицизма, мало кто верил даже в ничью. Вы дали критикам ответ.

– Мне все равно на эту критику. Я знаю, как команда работает, как все работают. Сегодня за наше терпение и страдание на поле нас фортуна отблагодарила.

– Эта победа – более чем реабилитация за две предыдущих неудачи?

– Это уже история. Уже ничего не могу сказать по этому поводу. И этот матч уже надо забывать и готовиться дальше.

– Шансы остаться в группе лиги А возрастают?

– Еще осталось два матча. Борьба впереди.

– Вы провели три матча в основе. Свое место в основе теперь так просто не отдадите?

– Сложилась такая ситуация, к сожалению. Я желаю здоровья Пятову, Лунину, Панькиву. Так сложились обстоятельства. Я дал пищу для размышлений, но выбирать главному тренеру. Для меня главное – чтобы команда побеждала.