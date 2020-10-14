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Луис Энрике: Я разочарован. Нам не удалось реализовать свое игровое преимущество

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наставник сборной Испании прокомментировал игру с Украиной

Луис Энрике: Я разочарован. Нам не удалось реализовать свое игровое преимущество
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций с Украиной (0:1).

"Да, сегодня не все наши ожидания оправдались.Не все исходило из того, о чем мы договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.

Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество", - сказал Энрике.

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В статье: Украина Испания Луис Энрике
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Ди (Киев)
14.10.2020 в 02:17
Конечно вопросов много. Но результат .... фантастика!!!
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0
0
Joyce (Donetsk)
14.10.2020 в 01:30
Возможно, отсутствие Малиновского не позволило СБУ победить с бОльшим счетом :)))
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+2
0
Думитреску (Новомосковск)
14.10.2020 в 02:06
Отсутствие переоцененых кротов в составе и акцент на динамовцах позволили победить.
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0
-1


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