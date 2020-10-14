Луис Энрике: Я разочарован. Нам не удалось реализовать свое игровое преимущество

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций с Украиной (0:1).

"Да, сегодня не все наши ожидания оправдались.Не все исходило из того, о чем мы договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.

Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество", - сказал Энрике.