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Луис Энрике: Я разочарован. Нам не удалось реализовать свое игровое преимущество
Наставник сборной Испании прокомментировал игру с Украиной
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал
"Да, сегодня не все наши ожидания оправдались.Не все исходило из того, о чем мы договаривались. Я разочарован, но сейчас результат матча уже не изменишь. В футболе такое случается.
Нам надо создавать еще больше возможностей и повышать их реализацию. Соперник был в несколько ослабленном составе по сравнению с поединком в Мадриде, но сегодня нам не удалось реализовать свое игровое преимущество", - сказал Энрике.
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