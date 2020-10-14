Шевченко: Сложившаяся ситуация заставила меня пересмотреть план на игру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итог победе своей команды в Лиге наций над Испанией (1:0).

"Хочу поблагодарить команду за ту самоотдачу, за то желание, с которым они выполняли установки. Сегодня было тяжело и без каких-то преувеличений я хочу сказать, что очень рад выступлению команды, и добиться результата с такой командой очень много для нас значит.

Надеюсь, мои победы будут впереди, я смотрю вперед. Я благодарю только ребят, потому что они выполнили все, о чем я просил. По заменам – я смотрел за игрой, смотрел, кому не хватало энергии, ведь нам нужно было создавать прессинг, игроки много перемещались, делали много черновой работы, и замены были, чтобы убрать тех, кто потерял энергию.

Испания и Германия будут бороться за выход из группы, а наша задача – остаться в этой группе. Я считаю, что победа – это не чудо, а результат проделанной нами работы; результат того, что ребята выполнили план. Мы дрались за каждый кусочек на футбольном поле. И чтобы достигать результата нужно на каждую игру выходить с таким желанием.

Мы практически никаких изменений в перерыве не делали. Наш план был выдержать первый тайм – мы понимали, что Испания будет много атаковать, имея силы. И мы понимали, что во втором тайме они немного устанут и будут проседать, а у нас будут возможности забить.

Я в футболе не первый день. Будучи игроком, я всегда чувствовал давление, и я могу это контролировать. В нашей жизни бывают победы и поражения, и я отношусь к этому взвешенно. Я анализирую, и это мне помогает держать баланс.

Действия, которые делала команда, — она заставляла испанцев предоставлять нам возможности. Мы ждали момента, чтобы этим воспользоваться. Футбол – это не только тактика, но и эмоции. Тот эмоциональный объем, который у них был, помог одержать победу.

Я расту как тренер тоже, я должен выходить из ситуации. Это отличный тренерский опыт для меня, ведь ситуация меня заставила абсолютно пересмотреть план на игру. Мы не можем сейчас на равных играть с Испанией, Германией, топ-сборными, и нам нужно находить способы, чтобы играть с ними на уровне.

Все равно задача наша в Лиге наций не будет меняться. Мы еще не готовы конкурировать на этом уровне. Мы можем сыграть 4-5 матчей здесь, но я реалист – для того, чтобы мы могли конкурировать, нам нужен более сильный чемпионат. А эти экстремальные ситуации, как коронавирус, нам не помогают.

А Бущан – я похлопал ему перед ребятами и сказал: "Наконец-то ты сыграл на ноль за национальную команду". Он великолепно сыграл, мы все знаем его характеристики, он молодец. Я не согласен с тем, что его дебют вынужденный. Я собирался всем давать шанс и смотреть. Может, не три игры, но одну он бы точно получил.

У нас появилась конкуренция. Кто будет лучше, тот и будет играть. Это закон нашей команды.

У нас есть капитан Андрей Пятов. Пока он будет играть в национальной команде — он будет капитаном. Следующий на очереди — Ярмоленко", — заявил Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции.