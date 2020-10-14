Включённые честь и мозги. Пять мыслей по итогам победы сборной Украины

"Всё, что варилось снаружи, умирало в штрафной соперника". "К голу как на Голгофу". "Мы вернулись к Чемпионату Мира-2018, без голов и с ошибками Де Хеа". "Ленивый второй тайм, все зевали". "Они дождались нашей потери терпения". "Режим паники". "Сегодня мы не фавориты ни против кого и способны уступить всем". "Испания ниже нуля". Так встречали испанские СМИ первое поражение своей сборной за 23 месяца. Но и без таких слов ясно, насколько важна и знакова эта победа для сборной Украины, первая над "Фурией Рохой" в её истории. Попробую же объяснить, что позволило ей состояться.

Испания сделала многое для успеха Украины

Команда играет так, как позволяет ей соперник. По итогам матча во Франции я говорил о кризисе тренерской мысли в сборной Украины. Но ведь и почти все Топ-сборные Европы страдают тем же. Что отражается на результатах. Германия выиграла лишь один матч из пяти, с трудом. У Испании - две победы в пяти. Немцы злоупотребляют длинными забросами, очень плохи в обороне, их схему 3-5-2 критикуют все, но и её отмена вчера не помогла. А бывшая "сборная "Барселоны" вчера выставила 11 игроков из 11-ти клубов. Она как раз ставит на длинные забросы, но вчера была остановлена на 41-ом, вместо 71-76.

Более того - в Киеве у обеих не было форвардов. Забивали лишь защитник и опорник. Вообще-то, "Фурия Роха", в отличие от "Манншафт", выставила нападающего. Проблема в том, что 29-летний Родриго Морено, ещё ничего не сделав в сборной, уже кажется её прошлым. Именно тему форвардов по горячим следам разбирали испанские СМИ. Отмечая всего один забитый в трёх последних матчах, говоря, что Родриго борется с воротами. И добавляя, что лучший форвард в заявке - игравший в концовке у ворот Бущана Серхио Рамос.

Даже опорник Родри признал, что в сборной нет форвардов мирового класса.

Говорила пресса и о Давиде Де Хеа. Настолько активно, что Луис Энрике после матча яростно защищал своего вратаря, говоря об одержимости критикой в адрес Давида и даже угрожая покинуть пресс-конференцию.

Штаб Шевченко включил мозги

Впрочем, дело не только в игроках, которых некем заменить. Ранее Энрике выставлял двух игроков, способных действовать перед штрафной соперника и внутри её. Феррана Торреса, Дани Ольмо и Фабиана Руиса. Вчера же не выставил ни одного такого. Потому у команды Шевченко осталось немного заданий - прикрыть фланги и осложнить забросы оттуда. В итоге испанцы набрали намного больше "кроссов" с флангов, чем в своих предыдущих матчах (даже против Украины дома) - 36 против 19-25. При этом приклеенные к флангам Траоре и Фати подавали в никуда. Лишь с выходом Торреса временно стало сложнее.

Этот тактический ход был далеко не единственным от Андрея Николаевича. И даже не самым главным. Самым главным был применённый ещё против немцев. Сам тренер прямо признал, что ошибся, желая разыгрывать от обороны через короткий пас в матчах против Топ-команд. Потому в обоих киевских матчах СбУ играла совершенно иначе - быстро и длинными мячами (79 таких вчера!). Требуя скорость и прессинг в центральном блоке даже ранее точности. Да, в субботу потерь мяча было 23 и игра в пас выглядела очень грязной. Сегодня (14 потерь), особенно во втором тайме, всё уже выглядело гораздо лучше.

Отмечу, что статистика украинцев по владению мячом, ударам по воротам и общему числу передач ухудшалась от матча к матчу. Против французов, например, счёт по владению мячом был весьма приемлемым - 45:55. От этого и проистекали все проблемы. Вчера и в субботу оно не превышало 28 процентов! Для победы частое владение мячом необязательно, а иногда и вредит. Это Шевченко понял раньше, чем Иоахим Лёв и Луис Энрике.

Метод начал работать

В уже упомянутой статье я говорил, что для тренеров-методистов, которыми является штаб сборной Украины, потеря первого состава - катастрофа. У них дублёры обычно не наиграны и даже не понимают, во что играть. Это проявилось во Франции. Но затем началось наигрывание. Новички Забарный, Зубков, Шапаренко, не игравшие в стартовом составе сборной Сидорчук, Макаренко, Бущан немного поняли требования. Тем более, что понять принципы игры на лонгболлах гораздо легче, чем игры в короткий пас. И для Ярмоленко, Яремчука, Зубкова бороться за такие мячи - вполне знакомая стихия из клубов.

Части выстроили одно целое

Впрочем, за неделю отшлифовать метод было невозможно. Потому многое зависело от индивидуумов. И они не подвели. Помогли даже те, кто отыграл невзрачно. Роман Яремчук вспомнил о своём важном тактическом скилле. Вчера он не застревал в центре, а прорывался по правому флангу и помогал создавать там преимущество. Полезно для команды. Эдуарда Соболя можно критиковать за игру в обоих последних матчах. Вместе с тем, он оставил бурного и буйного Траоре лишь с одним ударом по воротам и не позволял ему смещаться в центр как следует. Да и лишь один "кросс" Адама из десяти привёл к удару.

Ну а остальные отыграли просто отлично. Причём хочется сосредоточиться не на явных героях - Бущане, Шапаренко, Забарном, Мыколенко, Цыганкове (получается, Виктору лучше выходить на замену, чем в "старте"?), а на тех, от кого ожидали провал. Караваев съел уже звёздного Фати с потрохами. Сидорчук касался мяча неприлично мало для опорника, зато вместе с Макаренко боролся как сумасшедший. Пожалуй, для Сергея борьба, а не возня с мячом - лучший стиль. Ну и главная новость - Андрей Ярмоленко проснулся. И дело не только в ассисте. Игрок "Вест Хэма" в целом выдал примечательный матч.

Андрея после двух первых матчей октября просто уничтожили критикой. И, как один из терминаторов, я не стану отказываться от её справедливости. Но вчера он будто помолодел. Скорости не те, многое не получалось. Зато желание и ум были на высоте. В предыдущих матчах он почему-то слишком пытался перекладывать мяч на слабую правую ногу и затем прорываться по флангу. Против испанцев же он играл той ногой, которой умеет, смещался в центр, помогал там опорникам. Там и той ногой и нашёл классный пас Цыганкову. Также помогал в обороне, став одним из лучших в команде по выбитым мячам (4).

Ну и "контрольный выстрел" - Ярмоленко стал лучшим в сборной по общему числу касаний мяча (50) и передач (36) за матч. Лучшим! По передачам! Когда вообще такое было! Именно эти данные лучше всего свидетельствуют об уровне его самоотдачи, его стараний.

Сборная нашла европейский характер

В 2018-19 годах мы часто говорили о том, что сборная Украины строит игру современного европейского чуждого ей ранее типа. Та игра потеряна. Зато сохранён европейский характер. 4-5-10-15 лет назад после такого провала как во Франции начались бы разделение на лагеря, слухи о взаимных обвинениях и склоках, тренер оправдывался бы, пускал пыль в глаза, одновременно теряя влияние на команду. Эта же сборная прямо признала провал, не выстраивала пирамиды отмазок и обещала реабилитацию. И слово своё она сдержала. Даже без своего самого европейского игрока - Руслана Малиновского. Респект!