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Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании
"Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию"
Вингер сине-желтых Александр Зубков рассказал о впечатлениях после победы над Испанией 1:0 в матче 4 тура Лиги Наций на НСК Олимпийский.
- Заслуженная победа?
- Считаю, что да. Мы работали для этого, много двигались, большую часть времени проводили в обороне. Искали свои моменты. Где-то чуть спешили, когда получали мяч. Но главное - терпели.
Андрей Шевченко дал задание, чтобы я садился чуть ниже и помогал Соболю. Потому что у них на правом фланге два очень быстрые игроки.
- Был пенальти на вас в первом тайме?
- Некоторые говорят, что был пенальти, другие - что не было. Как мне кажется, там был пенальти.
- Украине удалась игра против Испании?
- Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно. Пытались не давать им создавать моменты у своих ворот.
Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию. Очень много эмоций и сил отдали на поле.
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