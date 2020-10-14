Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании

Вингер сине-желтых Александр Зубков рассказал о впечатлениях после победы над Испанией 1:0 в матче 4 тура Лиги Наций на НСК Олимпийский.

- Заслуженная победа?

- Считаю, что да. Мы работали для этого, много двигались, большую часть времени проводили в обороне. Искали свои моменты. Где-то чуть спешили, когда получали мяч. Но главное - терпели.

Андрей Шевченко дал задание, чтобы я садился чуть ниже и помогал Соболю. Потому что у них на правом фланге два очень быстрые игроки.

- Был пенальти на вас в первом тайме?

- Некоторые говорят, что был пенальти, другие - что не было. Как мне кажется, там был пенальти.

- Украине удалась игра против Испании?

- Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно. Пытались не давать им создавать моменты у своих ворот.

Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию. Очень много эмоций и сил отдали на поле.