  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию"

Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании
Новина українською

Вингер сине-желтых Александр Зубков рассказал о впечатлениях после победы над Испанией 1:0 в матче 4 тура Лиги Наций на НСК Олимпийский.

- Заслуженная победа?

- Считаю, что да. Мы работали для этого, много двигались, большую часть времени проводили в обороне. Искали свои моменты. Где-то чуть спешили, когда получали мяч. Но главное - терпели.

Андрей Шевченко дал задание, чтобы я садился чуть ниже и помогал Соболю. Потому что у них на правом фланге два очень быстрые игроки.

Читайте такжеПервая победа в истории. Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча

- Был пенальти на вас в первом тайме?

- Некоторые говорят, что был пенальти, другие - что не было. Как мне кажется, там был пенальти.

- Украине удалась игра против Испании?

- Мы придерживались плана на игру, играли больше от обороны, компактно. Пытались не давать им создавать моменты у своих ворот.

Только сейчас начинаем понимать, что обыграли Испанию. Очень много эмоций и сил отдали на поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания пенальти Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2020 в 09:54
З такої вбивчої позиції, Зубков, як у другому таймі, треба забивати. Тим більше як з'ясувалося поза грою не було.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
14.10.2020 в 09:49
Судья отработал хорошо.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2020 в 10:01
Однозначно.
Ответить
0
0
Primeval (Одесса)
14.10.2020 в 08:30
Да Конобанка так бы не помогал в защите, точнее вообще не помогал бы, хорошо, что его не было
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2020 в 10:02
У його віці Коно допомагав набагато краще...
Ответить
0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
14.10.2020 в 08:21
Лучший после Бущана.
Ответить
0
-2
fanat_football (Херсон)
14.10.2020 в 08:08
Если б этот эпизод был возле ворот Украины, то пенальти точно был бы.
Ответить
+1
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.10.2020 в 08:04
хорошо сыграл! Если в команде Реброва игроки такого уровня - в ЛЧ всё получится. Удачи!
Ответить
+1
-1
Джмиль (Запорожье)
14.10.2020 в 08:03
Если бы работал ВАР, то пенальти поставили бы. Но могли бы поставить и когда наши наступили Рамосу на ногу...
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...