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Национальная сборная Украины

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Федецкий отметил треугольник в центре поля и двух игроков сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Сильная", "сумасшедшая" и "космическая" команда

Федецкий отметил треугольник в центре поля и двух игроков сборной Украины
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а сегодня телеэксперт Артем Федецкий в эфире ТК Футбол прокомментировал победу сине-желтых над Фурией Рохой - сборной Испании 1:0.

Артем поблагодарил команду Шевченко за бешеные эмоции.

Зарядили позитивом абсолютно всех. Сейчас у меня состояние эйфории и футбольного экстаза.

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Наши ребята показали, как нужно играть против таких сборных. Да, в Испании были моменты, играли лучше и владели инициативой. Но наши ребята классно сыграли в обороне и выбегали в контратаку. Все, что им нужно было - хладнокровие в заключительном этапе.

А как отработал наш "треугольник" в центре поля ...Шапаренко - браво, Бущан - бог.

У меня только самые положительные эмоции. Только слово "вау" за нашу сборную. Она крутая, она сильная, она сумасшедшая, она космическая!

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В статье: Артем Федецкий Украина Испания
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Источник:
ТК Футбол

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