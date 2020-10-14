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Федецкий отметил треугольник в центре поля и двух игроков сборной Украины
"Сильная", "сумасшедшая" и "космическая" команда
Экс-игрок сборной Украины, а сегодня телеэксперт Артем Федецкий в эфире ТК Футбол прокомментировал победу сине-желтых над Фурией Рохой - сборной Испании 1:0.
Артем поблагодарил команду Шевченко за бешеные эмоции.
Зарядили позитивом абсолютно всех. Сейчас у меня состояние эйфории и футбольного экстаза.
Наши ребята показали, как нужно играть против таких сборных. Да, в Испании были моменты, играли лучше и владели инициативой. Но наши ребята классно сыграли в обороне и выбегали в контратаку. Все, что им нужно было - хладнокровие в заключительном этапе.
А как отработал наш "треугольник" в центре поля ...Шапаренко - браво, Бущан - бог.
У меня только самые положительные эмоции. Только слово "вау" за нашу сборную. Она крутая, она сильная, она сумасшедшая, она космическая!
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