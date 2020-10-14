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Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Речь о вратаре

Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины, телеэксперт Евгений Левченко выделил в эфире ТК Футбол итоги победы сине-желтых над Испанией 1:0 в Лиге Наций.

Мы говорили с самого начала, нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.

Мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.

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Переписали историю. И это была не слабая Испания. Посмотрите по именам. Это футболисты, которые играют в топовых чемпионатах.

Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры. Комплимент ребятам, которые реально сегодня показали отличный футбол.

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В статье: Серхио Рамос Андрей Пятов Украина Испания Евгений Левченко Георгий Бущан Лига Наций
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2020 в 09:50
Про Ляпова треба вже забути.
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