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Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
Речь о вратаре
Экс-футболист сборной
Мы говорили с самого начала, нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.
Мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.
Переписали историю. И это была не слабая Испания. Посмотрите по именам. Это футболисты, которые играют в топовых чемпионатах.
Посмотрите на Рамоса, который психовал после игры. Комплимент ребятам, которые реально сегодня показали отличный футбол.
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