Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины

Экс-футболист сборной Украины , телеэксперт Евгений Левченко выделил в эфире ТК Футбол итоги победы сине-желтых над Испанией 1:0 в Лиге Наций.

Мы говорили с самого начала, нужно выстоять, сыграть дисциплинированно и выполнить огромный объем работы. Ребята сделали это на ура.

Мы увидели организацию и самоотдачу. Плюс момент, который мы реализовали. И плюс, конечно же, Бущан. Не могу не похвалить этого талантливого голкипера. У нас появилась достойная конкуренция Андрею Пятову. Я думаю, этот футболист заслуживает нашего внимания.