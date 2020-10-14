"Удар в подбородок, шок, это наш крест". Обзор послематчевой испанской прессы

Сложно говорить об Испании, но в Украине контекст матча (Украина - Испания 1:0, Лига наций) был создан, в том числе и работой СМИ. Речь даже не идет об украинской прессе, которая критиковала сборную Украины и прогнозировала ей очередной провал. Речь идет о настроении, созданном в обществе пренебрежительным отношением к футболистам сборной Украины со стороны издания Marcа. "Цыникова", "Каравэ" и "Шарапенко" еще долго не забудем. Но интересно, изучили ли испанские журналисты украинские фамилии после матча? Поглядим.

"Все замерло. Все не так, как раньше"...

"Украина удивила Испанию, которая так и не смогла забить гол. Испания осталась с нулем", - пишет Marcа. В отчете о матче автор написал, что "Исчез трехглавый змей", апеллируя к тому, что явно не так, как надо, работала атака испанцев во главе с Фати. "Маленькая машина не принесла приза в этой гонке. Здесь, на этом красавце-стадионе, где Испания уже добывала свою награду в финале Евро-2012".

Журналист остановил свое внимание на игре Адама Траоре, отметив, что Соболь тем лишь и занимался, что хватал соперника за футболку. А потом вспомнил о нашем Бущане: "Испания сконцентрировала силы на флангах. Гости были близки к цели ударами Рамоса, Фати и Родриго, однако это было время, когда популярным стал украинский голкипер Бущан. Без Пятова и Лунина ответственное задание упало на плечи номинально третьего вратаря сборной Украины, и он показал, что не является манекеном"...

"Мяч был только у Испании... Но вдруг подопечные Шевченко проявили неожиданное сопротивление, - жалуется автор. - Маневр Ярмоленко закончился тем, что мяч оказался на ноге у Цыганкова как раз тогда, когда де Хеа вышел из ворот. Последовал удар, на который испанцы должны были искать ответ. Но не было ни взвешенности, ни контроля. Плохой знак – это то, что Испания забила лишь один гол в трех последних матчах (0:0 с Португалией, 1:0 со Швейцарией, 0:1 с Украиной, - примечание). В Киеве, в стране, где мы становились чемпионами, все замерло. Все не так, как раньше. Особенно здесь, в Киеве".

К слову, судейский эксперт Marca Оливер Андухар признал, что Хесус Навас сбил Зубкова в штрафной площади и арбитр должен был наказывать Испанию назначением пенальти.

Ошибок в фамилиях украинцев теперь уже обнаружено не было.

"Испания играла, а Украина перекрывала пространство"...

На AS также делают акцент на том, что Испания не забила гол: "Испания. Много препятствий, мало голов", - называется один из материалов о матче. И аннотация к нему: "Испания находит идею и исповедует собственный стиль, но не хватает главного – использованных возможностей. В матчах против Португалии, Швейцарии и Украины национальная команда забила всего один гол".

В отчете о матче автор пишет, что "Испания стреляет в воздух". После анализа стартового состава сборной Испании и взаимодействия Ансу Фати и Адама Траоре в атаке, автор вспоминает об Украине: "Испания играла, а Украина действовала с единственной целью – перекрыть пространство. Это была тактика, которой подопечные Шевченко вынуждены были придерживаться из-за коронавирусных потерь. Гостям трудно было сломать эту конструкцию, хотя уже на одиннадцатой минуте Родриго нанес удар, с которым справился Бущан. Действия голкипера украинская публика встретила с размахом и предостережением, ведь в предыдущих двух поединках Бущан пропустил девять голов".

"Украина почти не беспокоила де Хеа в первом тайме, но в целом их тактика сработала. Команда осталась на плаву. Но когда натиск испанцев стал еще больше, мы получили удар в подбородок. Бущан выбил мяч от ворот, Караваев выиграл борьбу на фланге и сбросил мяч на Ярмоленко, тот отправил в прорыв Цыганкова, а Виктор обыграл де Хеа, который находился в полупозиции. Шок для гостей. Трибуны неистовствовали. Те трибуны, которые были свидетелями желания испанцев забить гол с первой же минуты поединка. Вместо гола у нас снова тыква. Все усилия были напрасными. Это наш крест", - отчаялся автор статьи.

"Игра Бущана была решающим фактором"...

"Испания терпит первую неудачи в Украине", - сдержанно отчитывается Sport.es. - "Испанская команда была потрясена (удивлена) контратакой и не знала, как использовать свои шансы. Игра Бущана была решающим фактором, хотя этот голкипер даже не был приоритетным тренерским выбором".

"Вторая каденция Луиса Энрике перестала быть безупречной, - говорится в материале. - Испания потерпела поражение от Украины, которая хорошо действовала в обороне и знала, что делать под давлением. И знала, как использовать контратаку, чтобы получить три очка". Из описания игры стоит выделить вот этот момент: "Испания выглядела лучше в контексте созданных для голов шансов, но была потрясена контратакой, которую начал голкипер, поддержал Ярмоленко и завершил Виктор Цыганков".

"4:0 в Мадриде над украинцами были миражом"...

"Гол – это самое важное слово в футболе. Это синоним радости, счастья и, как правило, победы. Без гола нет ни счастья, ни радости, ни победы. Как хорошо бы ни играла команда, если она не забивает – все остальные незначительно. И это то, что происходит с Испанией. И это касается не только конкретного матча в Киеве. 4:0 в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", добытые испанцами месяц назад, оказались миражом. Ведь реальность такова, что у этой команды наблюдается тревожная несостоятельность забить гол", - философствует автор отчета на Mundo Deportivo.

Мануэль Бруно отмечает, что Испания атаковала много, но могла пропустить даже раньше, чем на 76-й минуте. Журналист этого издания солидарен с коллегами в оценке эпизода с участием Наваса и Зубкова – там арбитр простил Испанию, не назначив пенальти. "Ла Роха" контролировала игру, создавала моменты, но оставалась там, где и раньше. Вперед пошла Украины, которая забила гол на 76-й минуте усилиями Цыганкова и при неудачной игре де Хеа".

"Испания покинула Киев с неожиданно тревожным результатом", - заключил автор отчета. Завершим и мы.

Это был хороший футбольный вечер. Да, порой Украину прижимали и заставляли отбиваться, но о пропущенных ударах в подбородок, о шоке и тяжелом кресте писать и говорить приходится не нам.

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