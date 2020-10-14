Самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Севидов о сборной Украины

Украинский тренер Александр Севидов подытожил победу национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко над Испанией в 4 туре Лиги Наций 1:0.

Севидов отметил, что сборная Испании дает играть - образуются зоны за спиной защитников.

В первом тайме испанцы легко создавали моменты, во втором - труднее. Тогда уже наша молодежь стала меньше ошибаться. Можно сказать словами Жадсона: "Где Фати, где?". Но не стоит хвалить молодежь - потому похвалишь, а потом ищешь, где они исчезли. Испанцы разочаровали. Чувствовалась вальяжность в их игре.