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Самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Севидов о сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Победу над "Фурией Рохо"

Самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Севидов о сборной Украины
Новина українською

Украинский тренер Александр Севидов подытожил победу национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко над Испанией в 4 туре Лиги Наций 1:0.

Севидов отметил, что сборная Испании дает играть - образуются зоны за спиной защитников.

В первом тайме испанцы легко создавали моменты, во втором - труднее. Тогда уже наша молодежь стала меньше ошибаться. Можно сказать словами Жадсона: "Где Фати, где?". Но не стоит хвалить молодежь - потому похвалишь, а потом ищешь, где они исчезли. Испанцы разочаровали. Чувствовалась вальяжность в их игре.

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Это был самый счастливый вечер за месяц-полтора в украинском футболе. Может Ярмоленко не лучшую игру за сборную провел, но вышел с настроем. Если брать сухие цифры, то с Испанией мы имели один хороший момент - у Цыганкова. Кураж поймал Бущан, он был лучшим во всех трех матчах. Видимо только Эдик Соболь два дня будет крепко спать - повозил его Адама Траоре.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Испания Александр Севидов Эдуард Соболь Лига Наций Адама Траоре Виктор Цыганков Ансу Фати
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