Андрей Полунин о матче Украина - Испания: Ключевой момент? Испанцы не смогли забить быстрый гол

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал первую победу "сине-желтых" (1:0) в истории противостояний со сборной Испании.

- Андрей, вы перед игрой дословно сказали: "В силу обстоятельств мы не можем играть с Испанией в открытый футбол. Строго от обороны, перекрыть пространство, терпеть и ждать свой шанс". Услышав ваши слова, так и сыграли?

- Молодцы! С заслуженной победой, которую не назовешь случайной. Правильно выбрали тактику, дисциплинированно сыграли, поймали на контратаке и забили. Нужно отметить, была запредельная самоотдача, за что и были вознаграждены. Повторюсь: дисциплина, и самоотдача наших ребят бьет класс испанцев. А еще я говорил, что мы можем не проиграть и зацепиться за ничью, если учтем и поработаем над предыдущими ошибками. А получилось даже лучше.

- Кто больше всех из игроков проявил себя?

- Никого отдельно выделить нельзя, все сыграли слаженно, выдержали тактику, которую поставил перед командой главный тренер. Понимая, что испанцы будут накрывать нас возле штрафной и в середине поля, не давать начинать атаки, Бущан выбивал мяч вперед, чтобы кто-то мог зацепиться за мяч. Центральные полузащитники не раз выигрывали и подхватывали мячи.

В первом тайме были предпосылки для контратак, но не смогли качественно распорядиться мячом. Соперник не дал бы нам выходить из обороны в атаку через короткий и средний пас, как было в первой игре, поэтому умело поменяли тактику, и это сработало. Так и был забит единственный гол. Бущан длинным пасом во фланг центральной линии поля снабдил Караваева, тот выиграл борьбу, сбросил мяч на Ярмоленка. Дальше свежий Цыганков, здорово открылся, получил великолепный пас, оценил обстановку, не стал сближаться с вратарем и хладнокровно забил правой. Хотя его сильная левая. Эти двое в предыдущих матчах получили заслуженную порцию критики, восприняли ее, сделали правильные выводы и сегодня своими умелыми действиями и мастерством принесли первую победу в истории противостояний с испанцами.

- Какие ключевые моменты в игре, вы бы отметили?

- Наверное, что испанцы не смогли забить быстрый гол! Если бы реализовали свои моменты, а их в течение первых 15-и минут соперник создал три, то было бы неимоверно трудно. Как я и говорил, вся команда сыграла здорово, но в этих моментах нужно выделить Бущана, который своими уверенными действиями придал импульс ребятам: Что я отстою на ноль, а ваше дело теперь забить. И команда почувствовала уверенность. Плотная и компактная игра в защите, вместе с полузащитой создали "вакуум" непроходимости. Группа игроков грамотно перемещалась в зоны, увеличивая плотность рядов, не давая проникать сопернику вглубь через пас и разыгрывания стеночек, что любят делать испанцы. Мы лишили их этого козыря.

Да, они больше контролировали мяч, имели преимущество, но гибкая тактика многое решила. Игроки четко ее выполнили и поставленные перед ними задачи, учли свои предыдущие ошибки и реабилитировали себя! Не все так плохо как казалось. Мы умеем грамотно учиться и перестраиваться на ходу в короткий промежуток времени в трудные минуты. И в этом вижу большой плюс сборной и тренерского штаба.