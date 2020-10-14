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Павелко о победе над Испанией: Надо было пройти три сложные матчи ради этого результата

Национальная сборная Украины
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Павелко о победе над Испанией: Надо было пройти три сложные матчи ради этого результата
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в комментарии ТК Футбол высказался о победе "сине-желтых" над Испанией.

Эмоции зашкаливают. Все мы видим, что невозможное возможно. Когда коронавирус, травмы и другие обстоятельства выбили основных игроков из сборной, молодежь подошла. Наверное, надо было пройти три такие сложные матчи с Францией, Германией, Испанией. И в итоге показать результат.

Андрей Шевченко и его штаб проделали большую работу с ребятами. Я благодарен каждому из них, вышел, сыграл достойно и не посрамил футболку сборной Украины. А наоборот принес праздник всем нашим болельщикам.

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А болельщиков, которые пришли на стадион на матчи с Германией и Испанией, я хочу поблагодарить. Также поблагодарить всех, кто занимался безопасностью, кто придерживался карантинных норм. Это очень важно.

Сейчас непростая ситуация в стране, но мы все должны понимать, что футбол для зрителей, футбол для болельщиков. Очень хочется, чтобы игроки чувствовали поддержку с трибун. Хочу всех поздравить - и болельщиков, и сборную, и игроков, и тренерский штаб.

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В статье: Украина Испания Андрей Павелко
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Источник:
Футбол News

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