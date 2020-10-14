Павелко о победе над Испанией: Надо было пройти три сложные матчи ради этого результата

Президент УАФ Андрей Павелко в комментарии ТК Футбол высказался о победе " сине-желтых " над Испанией.

Эмоции зашкаливают. Все мы видим, что невозможное возможно. Когда коронавирус, травмы и другие обстоятельства выбили основных игроков из сборной, молодежь подошла. Наверное, надо было пройти три такие сложные матчи с Францией, Германией, Испанией. И в итоге показать результат.

Андрей Шевченко и его штаб проделали большую работу с ребятами. Я благодарен каждому из них, вышел, сыграл достойно и не посрамил футболку сборной Украины. А наоборот принес праздник всем нашим болельщикам.