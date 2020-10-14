Национальная сборная Украины
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Дани Себальос увидел разницу между первым и вторым таймами в матче со сборной Украины
Начали играть быстрее
Полузащитник сборной Испании Дани Себальос рассказал о поражении от Украины (0:1) в 4 туре Лиги Наций.
Сценарий игры мог быть другим, если бы мы сумели забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.
Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы добавляли.
С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось.
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Источник:УЄФА
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