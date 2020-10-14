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Дани Себальос увидел разницу между первым и вторым таймами в матче со сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начали играть быстрее

Дани Себальос увидел разницу между первым и вторым таймами в матче со сборной Украины
Новина українською

Полузащитник сборной Испании Дани Себальос рассказал о поражении от Украины (0:1) в 4 туре Лиги Наций.

Сценарий игры мог быть другим, если бы мы сумели забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи.

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Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы добавляли.

С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось.

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В статье: Украина Испания Лига Наций Дани Себальос
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Источник:
УЄФА

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