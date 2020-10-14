Павлов: Под руководством Луческу игроки Динамо начали прогрессировать, а игроки Шахтера начали тлеть

Известный украинский специалист Николай Павлов прокомментировал победу сборной Украины над Испанией (1:0) в матче Лиги наций.

— Очень рад за Шевченко и его тренерский штаб. После трех поражений, потери основных игроков, они держали себя в руках и заслуженно победили над испанцами. Теперь все становится на свои места, все закономерно. У всех опять появилась надежда, что у нас есть сильная сборная во главе с главным тренером и его тренерским штабом.

— Испанцы недооценили нашу сборную?

— Конечно, после крупной победы в прошлом матче они думали, что возьмут нашу сборную "голыми руками". Думаю, такое было, но мы не должны умалять заслуги сборной Украины. Концовка этого матча напомнила нашу игру против Португалии, когда удалили Степаненко. Такие же эмоции переживали.

Лига наций - очень хороший турнир. Это ответственные игры с хорошей мотивацией. В условиях коронавируса, думаю, ни одна сборная сейчас бы не играла.

— Получается, основанная на игроках "Динамо" сборная Украины может решать серьезные задачи?

— Мы должны это связывать с приходом в "Динамо" Мирчи Луческу. Под его руководством все без исключения футболисты начали прогрессировать: молодой защитник Забарный, Шапаренко, Мыколенко, Цыганков, капитан Сидорчук, сейчас еще Буяльский поправится. Это все заслуга Луческу. А игроки "Шахтера" начали "тлеть" - наоборот сбавили. Все об это говорят.

— У Андрея Пятова теперь есть достойный конкурент в лице Георгия Бущана?

— Это решение будет принимать тренерский штаб. Нужно быть в колективе и видеть, как кто тренируется, какие у них отношения, в каком состоянии Пятов вернется после болезни. Андрея нельзя сбрасывать со счетов. Он доказал это своей безупречной игрой.

Если говорить об игре Георгия, то он провел не только этот матч на хорошем уровне. Тот факт, что он сейчас признан лучшим вратарем страны говорит о его квалификации. О нашим проблемах в обороне тоже, но без этого нельзя - соперники были очень сильные.

— Цыганков стал "джокером" сборной Украины?

— Он много пропустил в подготовительный период и тренерам виднее, когда его выпускать. Он еще не вышел на свой уровень, но выходя на замену - делает результат. Это только плюс нашему колективу.

— По Вашему, был ли пенальти в моменте с падением Зубкова?

— Мне показалось, что был одиннадцатиметровый.

— Какие ожидания от матча со швейцарцами?

— Только позитивные. Нужно обыгрывать этого соперника, чтобы остаться в группе.