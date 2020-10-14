Маркевич: Кажется, Бущан уже свои бабочки пропустил, и с Испанией был одним из лучших

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о поединке сборных Украины и Испании в Лиге наций (1:0).

"Уже в предыдущем матче подопечных Андрея Шевченко с немцами чувствовалось, что они психологически восстановились после крупного поражения в Париже от французов и даже выступая не в оптимальном составе, готовы дать бой еще двум топ-сборным.

Вчера Андрей Шевченко не прогадал с тактикой, но ведь еще нужно, чтобы подопечные четко выполнили установку. И необходимо отдать должное нашим ребятам, которые надежно действовали на своих позициях, ограничив испанцев в пространстве, умело сыграв при подстраховке, в отборе и при первой же возможности были настроены остро контратаковать и наказать гостей за позиционные ошибки. И если в первом тайме еще ощущалась некоторая боязнь именитого соперника, то после перерыва сборная Украины порадовала качественным футболом. Согласен, фарт был на нашей стороне, это немаловажный аргумент, но я был приятно удивлен заряженностью нашей команды на борьбу буквально на каждом метре поля и огромным желанием добыть первую историческую победу над испанцами.

Пиренейцы ничем не удивили, их территориальное преимущество сомнений не вызывало благодаря филигранной работе с мячом, но оказалось, что даже у такой сильной сборной нет забивного центрфорварда. Впрочем, это уже проблема рулевого испанцев Луиса Энрике.

А у Андрея Шевченко появилась, как говорят, приятная головная боль: кому отдать предпочтение при определении стартового состава после возвращения в строй нескольких ведущих игроков, отсутствовавших в начале октября из-за травм, дисквалификации и вирусной инфекции. Георгий Бущан, создалось впечатление, уже свои "бабочки" пропустил и вчера был одним из лучших на поле. Однако меня больше всего поразил прогресс Ильи Забарного. Несмотря на свой юный возраст, он владеет точным первым пасом, отлично действует на "втором этаже" и, что очень ценно для стоппера, играет "чисто".

Как я расцениваю шансы сборной Украины удержаться в элитной группе Лиги наций? Определенный запас прочности перед ноябрьскими матчами с Германией и Швейцарией имеется, однако я бы не советовал нашим ребятам заниматься анализом раскладов на финишной прямой. Все будет зависеть, в первую очередь, от них самих. Если будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, желанием продемонстрировать свои лучшие качества, как вчера с испанцами, то все будет в порядке", - сказал Маркевич.