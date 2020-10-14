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Суркис: Успешная играв динамовцев в сборной - это заслуга Луческу

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Президент киевлян доволен прогрессом молодых игроков Динамо

Суркис: Успешная играв динамовцев в сборной - это заслуга Луческу
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

"В составе сборной вчера сыграло 10 динамовцев. Это приятно, так как мы не знаем, что было бы, если бы сборная была в оптимальном составе. Может мы не проиграли бы с таким счетом Франции, не проиграли бы Германии и разложили на лопатки Испанию. Мы не знаем, как бы было.

Но эти ребята, когда вышли, когда пели гимн, я по глазам понял, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было 11 гладиаторов и главный тренер, который сумел зарядить духом. Молодцы, победили впервые в истории, великолепная игра. Мы не можем владеть мячом с испанцами, но все было организовано компактно.

Это доказывает, что мы можем играть против больших команд. Это пример динамовцам, выходите, играйте с "Ювентусом", с "Барселоной", никого не бойтесь, но выполняйте тренерскую установку.

Два месяца назад мы не могли представить, что Забарный будет играть в основе сборной, что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты, что Караваев будет играть слева, а не справа. За это нужно сказать спасибо Луческу. Бущан, то что он творил такие вещи, надеюсь, так и будет продолжать.

Ребята должны понимать, что против них играют такие же люди, ну и желательно, чтобы удача была на нашей стороне", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Украина Испания Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Kolibri (Киевоград)
14.10.2020 в 20:20
Снимите это дно с ЧУ. Пусть играют себе за кубок полиции.
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ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 20:31
де ти був вчора. коли Україна виграла в іспаніїї? жодного коменту вд тебе.гамно смердяче. не було. напевно бояру від горя пив.
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Kolibri (Киевоград)
14.10.2020 в 20:47
Соскучился?)))
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Kolibri (Киевоград)
14.10.2020 в 20:19
Фуууууу циганская вонь!
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Dozenko (NewYork)
14.10.2020 в 20:17
Рано или поздно Шевченко будет тренировать Динамо
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
14.10.2020 в 19:50
Миколенко. Бущан. хороші футболісти як і Шапаренко з Сидорчуком. Просто Шева їм не давав шансу (крім Миколенко). Не було би товариського матчу з французами, то я впевнений не було би і ковіду серед гравців ШД, тоді і тренерський талант цигана не допоміг би вийти в основі більшості динамівців. Якщо є талант то він є. а якщо нема то за два місяці нічого не зробиш.
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0
-1
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Инспектор ( )
14.10.2020 в 19:39
Такой гениальный тренер , и только в ДК пригрело!
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+1
-2
zez (Сумы)
14.10.2020 в 19:24
Караваев вроде и играл справа...
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0


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