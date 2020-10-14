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Суркис: Успешная играв динамовцев в сборной - это заслуга Луческу
Президент киевлян доволен прогрессом молодых игроков Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу
"В составе сборной вчера сыграло 10 динамовцев. Это приятно, так как мы не знаем, что было бы, если бы сборная была в оптимальном составе. Может мы не проиграли бы с таким счетом Франции, не проиграли бы Германии и разложили на лопатки Испанию. Мы не знаем, как бы было.
Но эти ребята, когда вышли, когда пели гимн, я по глазам понял, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было 11 гладиаторов и главный тренер, который сумел зарядить духом. Молодцы, победили впервые в истории, великолепная игра. Мы не можем владеть мячом с испанцами, но все было организовано компактно.
Это доказывает, что мы можем играть против больших команд. Это пример динамовцам, выходите, играйте с "Ювентусом", с "Барселоной", никого не бойтесь, но выполняйте тренерскую установку.
Два месяца назад мы не могли представить, что Забарный будет играть в основе сборной, что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты, что Караваев будет играть слева, а не справа. За это нужно сказать спасибо Луческу. Бущан, то что он творил такие вещи, надеюсь, так и будет продолжать.
Ребята должны понимать, что против них играют такие же люди, ну и желательно, чтобы удача была на нашей стороне", - сказал Суркис.
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