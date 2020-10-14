Суркис: Успешная играв динамовцев в сборной - это заслуга Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

"В составе сборной вчера сыграло 10 динамовцев. Это приятно, так как мы не знаем, что было бы, если бы сборная была в оптимальном составе. Может мы не проиграли бы с таким счетом Франции, не проиграли бы Германии и разложили на лопатки Испанию. Мы не знаем, как бы было.

Но эти ребята, когда вышли, когда пели гимн, я по глазам понял, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было 11 гладиаторов и главный тренер, который сумел зарядить духом. Молодцы, победили впервые в истории, великолепная игра. Мы не можем владеть мячом с испанцами, но все было организовано компактно.

Это доказывает, что мы можем играть против больших команд. Это пример динамовцам, выходите, играйте с "Ювентусом", с "Барселоной", никого не бойтесь, но выполняйте тренерскую установку.

Два месяца назад мы не могли представить, что Забарный будет играть в основе сборной, что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты, что Караваев будет играть слева, а не справа. За это нужно сказать спасибо Луческу. Бущан, то что он творил такие вещи, надеюсь, так и будет продолжать.

Ребята должны понимать, что против них играют такие же люди, ну и желательно, чтобы удача была на нашей стороне", - сказал Суркис.