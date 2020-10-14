Шевчук: Бущан сделал колоссальный прорыв. Суркис пусть готовит факс для хорошего предложения

Украинский тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук подвел итог матча Лиги наций Украина – Испания 1:0.

"Нужно выделить Бущана, который за последнее время сделал большой, даже колоссальный прорыв. Не побоюсь таких слов и скажу, что Игорь Михайлович Суркис должен готовить уже факс, потому что зимой придет приглашение в хороший европейский клуб с отличным ценником. Я уверен на 100%. Он сделал большой прорыв.

Я очень тщательно рассматриваю всю команду, подробно разбираю игроков. У нас очень много молодых футболистов, проявил себя в сборной 18-летний Забарный, который за молодежку практически не выступал. Важно, что в таком молодом возрасте он показывает хороший и стабильный футбол. В таком возрасте очень важна стабильность. Это большой месседж для молодежи, чтобы они себя проявляли.

Я слежу за молодежной сборной, там очень большая группа игроков может уже стучаться в национальную команду. Как раз такой момент был, что большая группа игроков "Шахтера" из-за коронавируса не приехала в сборную. Это была большая возможность увидеть глубину резерва. Я уверен, что Шевченко увидел уже потенциальных игроков для основной обоймы", - сказал Шевчук.