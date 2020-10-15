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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Провал и триумф сборной Украины. Подкаст Халат Милевского: выпуск №4

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Подводим черту под осенними матчами

Провал и триумф сборной Украины. Подкаст Халат Милевского: выпуск №4
UA-Футбол
Новина українською

Четвертый выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать новости украинского футбола.

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Главная тема - национальная сборная Украины, её успехи и неудачи в октябрьских матчах Лиги Наций. В сегодняшнем выпуске:

  • Разгромное поражение в Париже - полученный опыт или тренерский провал?
  • Почему Украина не смогла дать достойный отпор сборной Германии?
  • Спор ведущих касательно фигуры Георгия Бущана - действительно ли голкипер "Динамо" готов быть основным?
  • Андрей Ярмоленко больше не лидер в команде Шевченко?
  • Работа над ошибками тренерского штаба в игре против Испании
  • Прогнозы на ближайшее будущее национальной сборной
  • Что не так с молодежной командой?

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Руслан Ротань Украина Германия Испания Франция Евгений Макаренко Георгий Бущан Руслан Малиновский Виктор Цыганков Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
15.10.2020 в 09:50
По моему этот подкаст-мертворожденное дитя.
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