Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Провал и триумф сборной Украины. Подкаст Халат Милевского: выпуск №4
Подводим черту под осенними матчами
Четвертый выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать новости украинского футбола.
Главная тема - национальная сборная Украины, её успехи и неудачи в октябрьских матчах Лиги Наций. В сегодняшнем выпуске:
- Разгромное поражение в Париже - полученный опыт или тренерский провал?
- Почему Украина не смогла дать достойный отпор сборной Германии?
- Спор ведущих касательно фигуры Георгия Бущана - действительно ли голкипер "Динамо" готов быть основным?
- Андрей Ярмоленко больше не лидер в команде Шевченко?
- Работа над ошибками тренерского штаба в игре против Испании
- Прогнозы на ближайшее будущее национальной сборной
- Что не так с молодежной командой?
Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".
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Hanter44 (Baburka)
15.10.2020 в 09:50
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