Провал и триумф сборной Украины. Подкаст Халат Милевского: выпуск №4

Четвертый выпуск подкаста "Халат Милевского". Журналисты сайта Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают обсуждать новости украинского футбола.

Главная тема - национальная сборная Украины, её успехи и неудачи в октябрьских матчах Лиги Наций. В сегодняшнем выпуске:

Разгромное поражение в Париже - полученный опыт или тренерский провал?

Почему Украина не смогла дать достойный отпор сборной Германии?

Спор ведущих касательно фигуры Георгия Бущана - действительно ли голкипер "Динамо" готов быть основным?

Андрей Ярмоленко больше не лидер в команде Шевченко?

Работа над ошибками тренерского штаба в игре против Испании

Прогнозы на ближайшее будущее национальной сборной

Что не так с молодежной командой?

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