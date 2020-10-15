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Игрок национальной сборной Украины, у которого нет агента – какая альтернатива
Делами занимается папа
Центральный защитник "
У меня действительно не агента. Всеми этими вопросами занимается мой отец. Мне пишут много агентств, но я даю им номер телефона отца. Он с ними разговаривает, а я не лезу в эти дела.
Мы с ним договорились, что он будет заниматься всем этим и отвечать на вопросы. При продлении контракта с "Динамо" были только я и папа.
Агенты начали звонить и писать после Юношеской лиги чемпионов и вызова в молодежную сборную.
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