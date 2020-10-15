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Национальная сборная Украины

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Игрок национальной сборной Украины, у которого нет агента – какая альтернатива

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Делами занимается папа

Игрок национальной сборной Украины, у которого нет агента – какая альтернатива
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" и национальной сборной Украины Илья Забарный признался, что у него нет футбольного агента.

У меня действительно не агента. Всеми этими вопросами занимается мой отец. Мне пишут много агентств, но я даю им номер телефона отца. Он с ними разговаривает, а я не лезу в эти дела.

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Мы с ним договорились, что он будет заниматься всем этим и отвечать на вопросы. При продлении контракта с "Динамо" были только я и папа.

Агенты начали звонить и писать после Юношеской лиги чемпионов и вызова в молодежную сборную.

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В статье: Украина молодежная сборная Украины Динамо (Киев) Юношеская Лига Чемпионов Илья Забарный
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 10:16
Если ехать зарубеж, то с агентом получше будет!
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.10.2020 в 09:37
и правильно, агенты думают только о том как себе по больше кусок урвать, а папа будет к делу подходить с холодной головой, ведь для каждого отца первоочередное благополучие и счастье ребенка
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+2
0
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beatles (Крижопіль)
15.10.2020 в 09:42
Про папу Коноплянки говорили совсем другое)))) Откуда такие двойные стандарты к одному вопросу берут начало интересно?
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
15.10.2020 в 10:20
а что говорили про отца Конопы?
0
0


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