Игрок национальной сборной Украины, у которого нет агента – какая альтернатива

Центральный защитник " Динамо " и национальной сборной Украины Илья Забарный признался, что у него нет футбольного агента.

У меня действительно не агента. Всеми этими вопросами занимается мой отец. Мне пишут много агентств, но я даю им номер телефона отца. Он с ними разговаривает, а я не лезу в эти дела.

Мы с ним договорились, что он будет заниматься всем этим и отвечать на вопросы. При продлении контракта с "Динамо" были только я и папа.

Агенты начали звонить и писать после Юношеской лиги чемпионов и вызова в молодежную сборную.