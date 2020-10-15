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Караваев об ошибках Marca в фамилиях сине-желтых: Теперь они их хорошо запомнят

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

После того, как Украина одолела Испанию

Караваев об ошибках Marca в фамилиях сине-желтых: Теперь они их хорошо запомнят
Новина українською

На заседании эксперт-клуба Parimatch с участием футболистов национальной сборной Украины обсудили октябрьские матчи сине-желтых с тремя чемпионами мира.

В частности правого флангового защитника Александра Караваева спросили об отношении к ошибкам в фамилиях украинских футболистов испанского издания Marca, которое прогнозировало состав на игру.

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Я этого даже не знал перед игрой, потому что полностью сконцентрировался на матче и ни на что не обращал внимания. После матча друзья сбрасывали фотографию.

Это больше смешило, потому что всегда чувствовал, что особенно европейские СМИ так себе относятся к украинским футболистам, то неправильно победили, то еще что-то. Перестал обращать на это внимание. Но убежден, что после этого матча они наши фамилии хорошо запомнят.

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В статье: Украина Испания Александр Караваев Лига Наций
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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 14:09
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