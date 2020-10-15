Врач сборной объяснил, почему тесты на COVID Лунина и Панькива давали разный результат

Врач национальной сборной Украины Максим Бецко во время заседания эксперт-клуба Parimatch объяснил ситуацию, которая сложилась с тестами на COVID-19 перед матчем со сборной Франции. Тогда, напомним, тесты Андрея Лунина и Юрия Панькива дали положительный результат, однако при повторном тестировании уже отрицательный.

"К сожалению, тесты подготовлены компаниями, которые их производят, в ускоренном режиме. Очень много данных, что есть как ошибочно отрицательные, так и ошибочно положительные тесты. Ошибочно отрицательных тестов примерно 30%. То есть человек может быть заражен и выделять вирус, но в 30% случаев коронавирус могут не обнаружить. Это опасно, страшновато.

Но все равно должна быть тактика, порядок действий, что делать дальше в случае получения положительного теста. На данный момент понимание такое: ошибочно положительный тест получить гораздо сложнее, чем ошибочно отрицательный. Если мы имеем несколько тестов из которых один положительный, мы должны обращаться с этим человеком как с инфицированным. К сожалению. Поэтому так и получилось с Луниным и Панькивым. Мы обязаны считать их "положительными", даже если потом это окажется ошибкой", - отметил Бецко.

Напомним, что из-за результатов тестов Лунина и Панькива в заявку сборной Украины на матч с Францией попал Александр Шовковский, который завершил карьеру в 2016-м. Позже в сборную были вызваны Никита Шевченко и Дмитрий Ризнык.