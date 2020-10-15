  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шапаренко выделил из состава сборной Германии двух игроков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко выделил из состава сборной Германии двух игроков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Под впечатлением

Шапаренко выделил из состава сборной Германии двух игроков
Новина українською

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о футболистах соперников, которые его больше всего поразили своей игрой по итогам матчей с Испанией, Францией и Германией.

Три топ-сборные, на каждой позиции у них игрок мирового класса.

Читайте такжеУкраина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча

Я лично смотрел за тем, как играет [Тони] Кроос, как он двигается. Это невероятный игрок! И [Йозуа] Киммих, он тоже мне очень понравился.

Напомним, что сине-желтые уступили Германии на своем поле со счетом 1:2 в 3 туре Лиги Наций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Тони Кроос Николай Шапаренко Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...