Шапаренко выделил из состава сборной Германии двух игроков

Центральный полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко рассказал о футболистах соперников, которые его больше всего поразили своей игрой по итогам матчей с Испанией, Францией и Германией.

Три топ-сборные, на каждой позиции у них игрок мирового класса.

Я лично смотрел за тем, как играет [Тони] Кроос, как он двигается. Это невероятный игрок! И [Йозуа] Киммих, он тоже мне очень понравился.

Напомним, что сине-желтые уступили Германии на своем поле со счетом 1:2 в 3 туре Лиги Наций.