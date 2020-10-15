Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко выделил из состава сборной Германии двух игроков
Под впечатлением
Центральный полузащитник национальной сборной
Три топ-сборные, на каждой позиции у них игрок мирового класса.
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Я лично смотрел за тем, как играет [Тони] Кроос, как он двигается. Это невероятный игрок! И [Йозуа] Киммих, он тоже мне очень понравился.
Напомним, что сине-желтые уступили Германии на своем поле со счетом 1:2 в 3 туре Лиги Наций.
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