Остановить Фати. Караваев рассказал о выводах сборной Украины с первого поединка против Испании

Защитник правого фланга национальной сборной Украины Александр Караваев ответил на вопрос, как ему вместе с партнерами удалось остановить в поединке с Испанией (1:0) нападающего Ансу Фати.

Караваев отметил, что в сборной с первого дня работы тренерского штаба Андрея Шевченко есть базы тактического передвижения.

На каждой тренировке у нас есть отдельно для защитников и полузащитников тактические упражнения оборонительного плана. Мы это отрабатываем не первый год и знаем, как действовать при перестройках соперников. Под каждого соперника тренеры, штаб, нам показывают и рассказывают, как нам действовать против тех или иных игроков. Поскольку в каждой сборной игроки разного плана - кто-то больше в центр открывается, кто-то - назад, кто-то на фланг. От этого и зависит наша перестройка. В принципе нам это не новое, но надо было отталкиваться от тех игроков, которые против нас. Все что от нас надо было - внимание и концентрация на поле, без этого было бы очень трудно.

"Сине-желтые" сделали выводы из первого матча против испанцев.