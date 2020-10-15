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Остановить Фати. Караваев рассказал о выводах сборной Украины с первого поединка против Испании
И слова Ярмоленко
Защитник правого фланга национальной сборной Украины Александр Караваев ответил на вопрос, как ему вместе с партнерами удалось остановить в поединке с Испанией (1:0) нападающего Ансу Фати.
Караваев отметил, что в сборной с первого дня работы тренерского штаба Андрея Шевченко есть базы тактического передвижения.
На каждой тренировке у нас есть отдельно для защитников и полузащитников тактические упражнения оборонительного плана. Мы это отрабатываем не первый год и знаем, как действовать при перестройках соперников. Под каждого соперника тренеры, штаб, нам показывают и рассказывают, как нам действовать против тех или иных игроков.
Поскольку в каждой сборной игроки разного плана - кто-то больше в центр открывается, кто-то - назад, кто-то на фланг. От этого и зависит наша перестройка. В принципе нам это не новое, но надо было отталкиваться от тех игроков, которые против нас. Все что от нас надо было - внимание и концентрация на поле, без этого было бы очень трудно.
"Сине-желтые" сделали выводы из первого матча против испанцев.
Просмотрели игру и увидели, поняли, как они действуют. А тренерский штаб подсказал, как нам действовать в той или иной ситуации.
В рамках тренировочного процесса мы это обсуждали с Ярмоленко и Яремчуком. Испанцы открывания делают и еще и передачи очень точные друг на друга. А открывания - как бы ты не стал, они всегда в свободном месте!
Нам надо было сыграть правильно и грамотно, поэтому у нас в команде должна была быть хорошая коммуникация, подсказывать на поле, когда это возможно, друг другу. Иначе ничего не удалось бы - если играть один в один, были бы большие проблемы. На тренировках в первую очередь Андрей Ярмоленко отметил, что если играть, как в первом матче, то будет трудно. Но если мы правильно будем двигаться и страховать друг друга - у нас все получится.
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