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Шевчук: Не до конца согласен с Шевченко, что чемпионат Украины не так много нам дает
Эксперт считает, что УПЛ является хорошим трамплином для молодежи
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"Шевченко сказал, что чемпионат Украины нам не так много дает. Я не до конца согласен с этим, он дает нам много. Благодаря этому основная обойма футболистов держит тонус. Да, чемпионат не на таком уровне, как был пять лет назад, но я не хочу говорить, что он слабый или сильный. Он просто немного другой.
Чемпионат нелегкий, ведь средний уровень команд выровнялся сейчас. Но он дает молодым игрокам возможность прогрессировать. Это большая возможность для них, чтобы выйти на новый уровень. Как пример, Забарный или игроки молодежной сборной. Сегодня они играют в молодежке, а завтра - в национальной команде. Это отличный трамплин для попадания в сборную и для того, чтобы уехать в сильный топовый чемпионат", - сказал Шевчук.
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