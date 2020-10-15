Пятов: Бущану аплодирую стоя. После Франции он показал уровень настоящего профессионала

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов, который пропустил октябрьские матчи из-за положительного теста на коронавирус, прокомментировал игру вратаря Георгия Бущана в минувших матчах.

"Я не люблю обсуждать вратарей. Я с Жорой общаюсь хорошо, после Франции с ним общался, перед Германией и Испанией. Я всегда буду защищать и поддерживать вратарей. Но могу одно сказать, что Жора показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. Потому что у вратарей бывают разные матчи. Ты можешь пропустить семь, два или четыре мяча. Но как ты потом выходишь с этих матчей и буквально за короткий период показываешь уровень настоящего профессионала, со стойкой психикой. Жора это настолько показал в своих играх, после Франции, что я ему стоя аплодирую. Он стал той опорой, на которую вся сборная в тот период смогла опереться, и я считаю, что это его заслуга, что Украина добыла именно такой результат в конце.

Эти игры показали, что у нас есть хорошая команда. Есть хорошие футболисты. Да, нам не хватает стабильности, и поэтому индивидуальности здесь помогают. Наверное, Жора взял на себя качества лидера, той опоры, на которую сборная молодых игроков смогла опереться и выйти, перетерпеть и добиться нужного результата", - сказал Пятов.