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Суркис: Если Бущан будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Игорь Михайлович продолжает раздавать комплименты своим игрокам за матч с Испанией

Суркис: Если Бущан будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил игру киевлян Георгия Бущана и Ильи Забарного в последних матчах сборной Украины.

- Сейчас все говорят, что Бущан - топ. Для вас он тоже топ?

- Каждый вратарь, когда выручает – топ, когда не выручает – он становится не топом. Бущан парень скромный, он не обращает на это внимание. Поверьте мне, что в дальнейшем он будет в каждом матче доказывать, что он сегодня по праву является вратарем если не №1, то хотя бы приближаясь к №1 в стране. Думаю, если он будет так продолжать, то на Евро составит достойную конкуренцию Пятову.

- Что скажете о Забарном? В 18 лет после такого матча с Францией (1:7) можно сломаться.

- А чего ломаться? С Испанией, особенно во втором тайме, показал, что он уже мужик и может играть на таком уровне. Но надо иметь смелость не только поставить игрока в таких матчах, но Луческу его задействовал в матчах Лиги чемпионов. Поэтому тренеры сборной должны благодарить Мистера за то, что он им дал возможность поставить и не бояться, что Забарный отыграет три матча подряд. И он отыграл. Он отыграл на достаточно высоком уровне, но ему есть куда расти.

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В статье: Игорь Суркис Украина Георгий Бущан Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (1)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
15.10.2020 в 20:15
Лунину! Пятов паникер
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