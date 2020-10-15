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Национальная сборная Украины

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Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Георгий в матче с Испанией тянул все

Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored
Новина українською

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины впервые в истории обыграла команду Испании со счетом 1:0, а лучшим игроком поединка стал наш голкипер Георгий Бущан.

Авторитетный портал WhoScored включил 26-летнего стража в символическую сборную тура и поставил ему оценку 8.52.

Самую высокую оценку в этой сборной получил хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,39), который сделал дубль и ассист в матче со Швецией (3:0).

Напомним, что Бущан также был признан лучшим вратарем 4-го тура Лиги наций по версии и SofaScore.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
15.10.2020 в 21:53
Хто писав, що Бущан - дно, чому мовчите? Викажіть свою незгоду.
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+1
-1
RIVALS (Борисовка)
15.10.2020 в 22:01
Не писал что "Бущан -дно" Но не считаю его самым сильным воротником в Украине, тот же Сарнавский, Панькив, Ризнык, мне более импонируют.... Но это сугубо мое мнение ))
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+1
-1
football_soccer (Украина)
15.10.2020 в 22:23
Сарнавский мог бы быть сейчас более крутым вратарем и играл бы наверняка за бугром, если бы после своего первого сезона не повелся на донецкое бабло и скамейку запасных, где его промариновали
+1
0


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