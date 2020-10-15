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Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored
Георгий в матче с Испанией тянул все
В четвертом туре Лиги наций с
Авторитетный портал WhoScored включил 26-летнего стража в символическую сборную тура и поставил ему оценку 8.52.
Самую высокую оценку в этой сборной получил хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,39), который сделал дубль и ассист в матче со Швецией (3:0).
Напомним, что Бущан также был признан
???????? #UEFANationsLeague Team of the Round ????????— WhoScored.com (@WhoScored) October 15, 2020
Bushchan
Cancelo | @simonkjaer1989 | @officialpepe | @LucasDigne @kaihavertz29 | @k_linetty | Freuler | @DiogoJota18 @lewy_official | Gavranovic
???? Read the reasoning behind the full XI
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