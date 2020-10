Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored

В четвертом туре Лиги наций с борная Украины впервые в истории обыграла команду Испании со счетом 1:0, а лучшим игроком поединка стал наш голкипер Георгий Бущан.

Авторитетный портал WhoScored включил 26-летнего стража в символическую сборную тура и поставил ему оценку 8.52.

Самую высокую оценку в этой сборной получил хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,39), который сделал дубль и ассист в матче со Швецией (3:0).

Напомним, что Бущан также был признан лучшим вратарем 4-го тура Лиги наций по версии и SofaScore .

