Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored

В четвертом туре Лиги наций с борная Украины впервые в истории обыграла команду Испании со счетом 1:0, а лучшим игроком поединка стал наш голкипер Георгий Бущан.

Авторитетный портал WhoScored включил 26-летнего стража в символическую сборную тура и поставил ему оценку 8.52.

Самую высокую оценку в этой сборной получил хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,39), который сделал дубль и ассист в матче со Швецией (3:0).