Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук отметил недостатки в игре Соболя и Михайличенко
И дал совет
Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Вячеслав Шевчук прокомментировал решение тренерского штаба выпустить на правом фланге обороны Эдуарда Соболя вместо Богдана Михайличенко в 4 туре Лиги наций против Испании (1:0).
По Эдуарду Соболю, то он играл на атаку, это его лучшие способности. Он бывший игрок атакующей зоны, был полузащитником. То же касается и [Богдана] Михайличенко. Они оба атакующие игроки. Безусловно, им обоим нужно добавлять в игре на оборону. Конечно, были ошибки, ему сложно было играть против этого быстрого и мощного оппонента.
Нужно было больше закрывать правую ногу, и чтобы Зубков помогал перекрывать центральную зону. Да, он часто не успевал, это не один из его лучших матчей. Но опять же, Эдуард лучше играет на атаку, чем на оборону. Но по сравнению Соболь все же лучший в игре на оборону, чем Михайличенко.
Популярное сейчас
- Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
- Беседин: Многие говорят, что я карантин и создал, чтобы Евро перенесли
- Бущан вошел в символическую сборную тура Лиги наций по оценкам WhoScored
- "Удар в подбородок, шок, это наш крест". Обзор послематчевой испанской прессы
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО