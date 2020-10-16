Шевчук отметил недостатки в игре Соболя и Михайличенко

Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Вячеслав Шевчук прокомментировал решение тренерского штаба выпустить на правом фланге обороны Эдуарда Соболя вместо Богдана Михайличенко в 4 туре Лиги наций против Испании (1:0).

По Эдуарду Соболю, то он играл на атаку, это его лучшие способности. Он бывший игрок атакующей зоны, был полузащитником. То же касается и [Богдана] Михайличенко. Они оба атакующие игроки. Безусловно, им обоим нужно добавлять в игре на оборону. Конечно, были ошибки, ему сложно было играть против этого быстрого и мощного оппонента.

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