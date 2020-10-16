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Шевчук отметил недостатки в игре Соболя и Михайличенко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Шевчук отметил недостатки в игре Соболя и Михайличенко
Новина українською

Футболист в прошлом, а сегодня телеэксперт Вячеслав Шевчук прокомментировал решение тренерского штаба выпустить на правом фланге обороны Эдуарда Соболя вместо Богдана Михайличенко в 4 туре Лиги наций против Испании (1:0).

По Эдуарду Соболю, то он играл на атаку, это его лучшие способности. Он бывший игрок атакующей зоны, был полузащитником. То же касается и [Богдана] Михайличенко. Они оба атакующие игроки. Безусловно, им обоим нужно добавлять в игре на оборону. Конечно, были ошибки, ему сложно было играть против этого быстрого и мощного оппонента.

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Нужно было больше закрывать правую ногу, и чтобы Зубков помогал перекрывать центральную зону. Да, он часто не успевал, это не один из его лучших матчей. Но опять же, Эдуард лучше играет на атаку, чем на оборону. Но по сравнению Соболь все же лучший в игре на оборону, чем Михайличенко.

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В статье: Вячеслав Шевчук Украина Эдуард Соболь Богдан Михайличенко Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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metall1925 (Merefa)
16.10.2020 в 08:48
Всех с победой! Искать кто лучше будем потом, я б Пердуту поставил, габаритный парень, хрен бы кто прошёл(я из Харькова- не из Полтавы)))))
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Думитреску (Новомосковск)
16.10.2020 в 08:30
Как ёмко все объяснил. Лучший
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