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Вспоминает ошибки. Илья Забарный не считает себя игроком основы Динамо
Центрбэк "
У меня и с АЗ была ошибка, и с "Гентом". Если бы из-за меня соперники забили гол и мы проиграли, то это бы на мне сказалось не очень хорошо.
Ни в какую сборную уже бы не поехал, закопали бы где-то (смеется). Шучу. Может, уже бы не так доверяли и не так рассчитывали. Слава Богу, что моими ошибками пока никто не пользуется. Надеюсь, так и не будет.
Не скажу, что я уже основной игрок. Просто так случилось, что я дебютировал перед Лигой чемпионов. Тренеру понравилось, как я сыграл, и он меня поставил. У меня впереди еще много работы.
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