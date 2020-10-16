Вспоминает ошибки. Илья Забарный не считает себя игроком основы Динамо

Центрбэк " Динамо " и национальной сборной Украины Илья Забарный заявил, что не считает себя основным игроком киевского клуба.

У меня и с АЗ была ошибка, и с "Гентом". Если бы из-за меня соперники забили гол и мы проиграли, то это бы на мне сказалось не очень хорошо.

Ни в какую сборную уже бы не поехал, закопали бы где-то (смеется). Шучу. Может, уже бы не так доверяли и не так рассчитывали. Слава Богу, что моими ошибками пока никто не пользуется. Надеюсь, так и не будет.

Не скажу, что я уже основной игрок. Просто так случилось, что я дебютировал перед Лигой чемпионов. Тренеру понравилось, как я сыграл, и он меня поставил. У меня впереди еще много работы.