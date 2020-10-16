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Национальная сборная Украины

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Вспоминает ошибки. Илья Забарный не считает себя игроком основы Динамо

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Вспоминает ошибки. Илья Забарный не считает себя игроком основы Динамо
Новина українською

Центрбэк "Динамо" и национальной сборной Украины Илья Забарный заявил, что не считает себя основным игроком киевского клуба.

У меня и с АЗ была ошибка, и с "Гентом". Если бы из-за меня соперники забили гол и мы проиграли, то это бы на мне сказалось не очень хорошо.

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Ни в какую сборную уже бы не поехал, закопали бы где-то (смеется). Шучу. Может, уже бы не так доверяли и не так рассчитывали. Слава Богу, что моими ошибками пока никто не пользуется. Надеюсь, так и не будет.

Не скажу, что я уже основной игрок. Просто так случилось, что я дебютировал перед Лигой чемпионов. Тренеру понравилось, как я сыграл, и он меня поставил. У меня впереди еще много работы.

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Комментарии (2)
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Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 10:03
Я його навіть за футболіста не вважаю, так що він себе явно переоцінює.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2020 в 10:02
Молодець, скромний хлопець.
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