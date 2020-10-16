Украина поднялась на одну строчку в рейтинге сборных ФИФА

22-октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды.

Украина после матчей с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0) поднялась на одну строчку и теперь занимает в рейтинге 23-ю позицию, имея в активе 1539 баллов.

Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 15-е (-2), Австрия - 25-е (+1).

Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания - 6-ю (+1), Германия - 14-ю (0), Швейцария - 15-ю(+1).

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1752

3. Бразилия - 1725

4. Англия - 1669

5. Португалия – 1661

6. (+1) Испания - 1637

7. (-1) Уругвай - 1637

8. (+1) Аргентина – 1636

9. (-1) Хорватия - 1634

10. Колумбия - 1631

...

22. (+1) США - 1542

23. (+1) УКРАИНА - 1539

24. (-2) Перу - 1533