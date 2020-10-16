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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина поднялась на одну строчку в рейтинге сборных ФИФА

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Между США и Перу

Украина поднялась на одну строчку в рейтинге сборных ФИФА
Новина українською

22-октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды.

Украина после матчей с Францией (1:7), Германией (1:2) и Испанией (1:0) поднялась на одну строчку и теперь занимает в рейтинге 23-ю позицию, имея в активе 1539 баллов.

Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 15-е (-2), Австрия - 25-е (+1).

Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания - 6-ю (+1), Германия - 14-ю (0), Швейцария - 15-ю(+1).

1. Бельгия - 1765

2. Франция - 1752

3. Бразилия - 1725

4. Англия - 1669

5. Португалия – 1661

6. (+1) Испания - 1637

7. (-1) Уругвай - 1637

8. (+1) Аргентина – 1636

9. (-1) Хорватия - 1634

10. Колумбия - 1631

...

22. (+1) США - 1542

23. (+1) УКРАИНА - 1539

24. (-2) Перу - 1533

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В статье: Украина ФИФА
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Комментарии (2)
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vizoro (Київ)
16.10.2020 в 18:37
Прикольно! У Іспанії зменшився рейтинговий бал на 5 одиниць, але піднялась на одне місце.Доречі, в України рейтинговий бал не змінився.
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+1
0
bimbobo (Lviv)
16.10.2020 в 17:52
Україна 100% попадає в другу корзину при жеребкуванні відбору до ЧС-22! Наступні три матчі (в листопаді) вже ніяк не вплинуть на це!
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+3
0


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