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Украина поднялась на одну строчку в рейтинге сборных ФИФА
Между США и Перу
22-октября ФИФА опубликует свой очередной ежемесячный рейтинг национальных сборных. Впрочем, журналисты уже рассчитали баллы, которые получат команды.
Среди представителей УЕФА наша национальная команда пятнадцатая.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 15-е (-2), Австрия - 25-е (+1).
Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания - 6-ю (+1), Германия - 14-ю (0), Швейцария - 15-ю(+1).
1. Бельгия - 1765
2. Франция - 1752
3. Бразилия - 1725
4. Англия - 1669
5. Португалия – 1661
6. (+1) Испания - 1637
7. (-1) Уругвай - 1637
8. (+1) Аргентина – 1636
9. (-1) Хорватия - 1634
10. Колумбия - 1631
...
22. (+1) США - 1542
23. (+1) УКРАИНА - 1539
24. (-2) Перу - 1533
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