Беседин: Играть за сборную на заполненной Арене Львов – лучше секса

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин в эфире Football Hub рассказал об Андрее Шевченко и атмосфере на "Арене Львов".

"Мне на 6-летие подарили футболку Шевченко, помню это очень хорошо. "Милан", 7-й номер. Помню, это было такое счастье, как толчок. Я с 6 лет пошел на футбол.

Шевченко для меня кумир и детства, и сейчас. Можно сказать, я вырос на его голах, как он играл. Очень жаль, что я не застал его в "Динамо". Не сильно много времени прошло, как он закончил.

Вызов в сборную для меня, скорее всего, поощрение и какая-то награда за то, что делаешь за клуб. За клуб выходишь, работаешь, забиваешь. Тренеры смотрят и вызывают тех, кто в самой лучшей форме находится.

Если вы не были "Арене Львов" и не стояли [на поле во время аншлага], мне трудно вам что-то объяснять и как-то передать ощущения. Это лучше секса. Там действительно круто. Тренерский штаб, в частности, Шевченко сделал атмосферу в команде. Есть свои традиции, правила, и он их внес.

Приезжая в сборную, прекрасно понимаешь, что нужно делать, что не нужно делать. Все отлично, едешь в сборную с хорошим настроением, как на праздник", – сказал Беседин.