Караваев: После Франции говорили Бущану: "Ты не один, виновата вся команда"

Игрок сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче с Францией (1:7).

- Александр, как себя чувствовал после матча с Францией Георгий Бущан? Вы его поддержали?

- Мы видели после поединка, который он был угрюмый, не хотел ни с кем разговаривать. Каждый игрок команды к нему подошел, его все поддерживали. И не только после матча, но и накануне игры с Германией. Каждый тренер индивидуально к нему подходил. Ему говорили: "Ты не один. Виновата вся команда, просто ты - на последнем рубеже". Виноваты даже те, кто сидели на трибунах. Мы - единое целое, когда побеждаем, и после поражений тоже.

- Как команда пережила поражение в Сен-Дени?

- Как сказал Шевченко в день игры с Испанией, нужно иметь очень сильную психологию, чтобы в таком маленьком промежутке времени собраться на такой важный поединок.

После Франции мы разобрали ошибки. Какова бы ни была игра, счет неприемлем. На игру против Германии Шевченко настраивал нас еще во Франции. Все зависит от нашего внимания, чтобы мы правильно поняли все, что нам тренерский штаб предложит. После матча Шевченко сказал, что мы услышали его требования и игроки команды - молодцы. Многое может не получаться с такими соперниками. Необычно видеть футбол, в который мы играли. Обычно раньше мы контролировали ход поединка, создавали много моментов, но бывают такие игры, когда соперник нас превосходит, и необходимо сыграть иначе. Против Германии и Испании сыграли дисциплинированно, сделали тактические перестройки и в нужный момент наказали соперника.