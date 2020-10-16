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Езерский: С Францией мы могли сыграть лучше, если бы реализовали свои моменты в первом тайме
Эксперт говорит, что октябрьские матчи пошли на пользу сборной
Экс-игрок
"Думаю, что ближайший резерв достойно заменил тех, кто не смог сыграть в октябре. Пожалуй, в следующих матчах у Андрея Шевченко будет приятен головная боль о том, кому доверить место в составе. Тренерский штаб достойно вышел из сложной ситуации, в которой оказалась команда, после того как выбыли 14 человек. Думаю, что даже в игре с Францией украинцы могли сыграть лучше, если бы реализовали свои моменты, которые были в первом тайме. А начало второго тайма доказало, что с французами можно играть.
В двух следующих матчах Шевченко отошел от стиля, к которому мы привыкли, и через выход из обороны в контратаки сумел достичь хорошего результата в матче с испанцами", — сказал Езерский.
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