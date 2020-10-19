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Чеберко: Я побывал в сборной и увидел уровень, к которому нужно стремиться
Дебютант сборной рассказал о своем первом матче
Полторы недели назад защитник ЛАСКа Евгений Чеберко провел дебютный матч за
"Я не ожидал своего вызова. Когда приехал первый день в сборную, мне казалось, что более знаменитые игроки не будут со мной хорошо общаться. Но это оказалось ошибочное мнение. На второй день со мной все общались и подкалывали. Меня очень хорошо приняли, я не ожидал. Атмосфера в сборной очень хорошая. Понимаю, что другие игроки как минимум не слабее меня, туда слабых в принципе не вызывают. Сейчас уровень игроков вырос, ведь часть футболистов уехала в зарубежные чемпионаты. У нас хорошее поколение молодых игроков, они талантливые и могут добиться больших успехов.
Когда я вышел с Францией, для меня это уже было событие. Я рассчитывал выйти еще в официальном матче, но я понимаю, что для игры за сборную мне в первую очередь надо играть в клубе. Каким бы хорошим я не был, без игрового тонуса намного тяжелее даются игры, особенно с такими топ-сборными. Плюс Андрей Николаевич на официальные игры, наверное, решил выбрать сыгранную пару Забарный - Миколенко, которые играют вместе в клубе. Это было его решение и видение. У меня была беседа с помощниками Шевченко после Франции, они мне указали мои недостатки, какие у меня были ошибки. На одной из тренировок они дополнительно со мной поработали над этим. Я побывал в сборной, хочу еще сыграть. Я увидел уровень, к которому нужно стремиться, но моя первая задача - начать играть в клубе", - сказал Чеберко.
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