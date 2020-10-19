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Леоненко: Слава Богу, что не дали пенальти на Зубкове, потому что Украина тогда бы закрылась

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экспертное мнение о матче Украина - Испания

Леоненко: Слава Богу, что не дали пенальти на Зубкове, потому что Украина тогда бы закрылась
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины в матче Лиги наций с Испанией (1:0).

"Бущан не хочет пропускать. Плюс, мастерство Цыганкова. Еле дотягиваясь, удобной себе ногой остановить мяч. Де Хеа уже на угловой побежал, думал, что Цыганков не достанет мяч. Такие контратаки надо тренировать всем слабым командам, которые играют против сильных соперников. Один выбивает, второй сбрасывает головой, третий дает в середину, а четвертый забивает.

Самое главное – это Бущан. Когда он все тащит, каждый защитник начинает чувствовать себя и увереннее, и смелее. Реально железных моментов было четыре. На Зубкове тоже можно было дать пенальти. Но Слава Богу, что не дали, потому что сборная Украины тогда бы закрылась", - сказал Леоненко.

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В статье: Украина Испания Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.10.2020 в 18:11
Витя так давно играл в футбол, что забыл, угловой был, если бы мяч от испанца уходил :)
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.10.2020 в 18:32
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0
0
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Evgenariys (Чернигов)
19.10.2020 в 17:59
можно подумать Украина до забитого гола в открытый футбол играла, ох и бестолочи эти эксперДы на этих кротоболах
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.10.2020 в 18:03
Да ужжж... Насмешил иксПЭРД... Только на контратаках играли - по-другому с испанцами нельзя.
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.10.2020 в 18:11
Это же витя- он редко трезвым бывает
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.10.2020 в 18:34
он в любом состоянии такой...
0
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