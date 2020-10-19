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Леоненко: Слава Богу, что не дали пенальти на Зубкове, потому что Украина тогда бы закрылась
Экспертное мнение о матче Украина - Испания
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины в матче
"Бущан не хочет пропускать. Плюс, мастерство Цыганкова. Еле дотягиваясь, удобной себе ногой остановить мяч. Де Хеа уже на угловой побежал, думал, что Цыганков не достанет мяч. Такие контратаки надо тренировать всем слабым командам, которые играют против сильных соперников. Один выбивает, второй сбрасывает головой, третий дает в середину, а четвертый забивает.
Самое главное – это Бущан. Когда он все тащит, каждый защитник начинает чувствовать себя и увереннее, и смелее. Реально железных моментов было четыре. На Зубкове тоже можно было дать пенальти. Но Слава Богу, что не дали, потому что сборная Украины тогда бы закрылась", - сказал Леоненко.
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