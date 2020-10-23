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"Страны вроде Украины будут еще больше удаляться от процветающей элиты" - Шевченко против создания Европейской лиги

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Андрей Николаевич высказался относительно идеи создания Европейской Премьер-лиги

"Страны вроде Украины будут еще больше удаляться от процветающей элиты" - Шевченко против создания Европейской лиги
Новина українською

Главный тренер сборной Украины выразил свое мнение относительно создания так называемой "Европейской Премьер-лиги", которая объединяла бы лучшие европейские клубы.

"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли.

Страны вроде Украины будут страдать и еще больше удаляться от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", — написал Шевченко в Твиттере.

Ранее сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ведут переговоры о создании соревнований под названием "Европейская Премьер-лига".

Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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