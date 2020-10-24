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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

В состав вошло 32 игрока

Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи
Новина українською

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный состав на ноябрьские матчи.

Всего в список попало 32 игрока. Отдельно стоит выделить дебютный вызов Виктора Корниенко из "Шахтера".

Напомним, в следующем месяце наша сборная сыграет товарищеский матч с Польшей (11 ноября), после чего сразится с Германией (14-го) и с Швейцарией (17-го) в Лиге Наций.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия) Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

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В статье: Андрей Шевченко Украина Виктор Корниенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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zloyded (Киев)
24.10.2020 в 17:10
Панькива вместо Пятачка нужно!!!
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0
-1
givchak (Дрогобич)
24.10.2020 в 16:53
Аж чотири ліві захисники (Соболь, Михайличенко, Корнієнко, Миколенко)?
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+1
0
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okolegko (Київ)
24.10.2020 в 16:19
Ігнор Буяльського, черговий ігнор Філіпова
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+1
-1
Maugli (Джунгли Африки)
24.10.2020 в 15:47
В октябре даты)))
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0
-1


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