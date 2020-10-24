Шевченко объявил расширенный состав сборной на ноябрьские матчи

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный состав на ноябрьские матчи.

Всего в список попало 32 игрока. Отдельно стоит выделить дебютный вызов Виктора Корниенко из "Шахтера".

Напомним, в следующем месяце наша сборная сыграет товарищеский матч с Польшей (11 ноября), после чего сразится с Германией (14-го) и с Швейцарией (17-го) в Лиге Наций.