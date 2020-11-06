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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Германия объявила заявку на матч Лиги наций с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В списке Лева 29 игроков

Германия объявила заявку на матч Лиги наций с Украиной
Новина українською

Сборная Германии объявила заявку на ноябрьские матч национальной команды с Чехией (товарищеский), Украиной и Швейцарией (Лига наций).

Всего в списке Йоахима Лёва 29 футболистов, среди которых два дебютанта - защитник Аугсбурга Феликс Одухай и его коллега по амплуа из ПСВ Филипп Макс.

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Арсенал), Кевин Трапп (Айнтрахт), Оливер Бауманн (Хоффенхайм).

Защитники: Робин Госенс (Аталанта), Матиас Гинтер (Боруссия М.), Марсель Хальстенберг (Лейпциг), Бенжамен Хенрикс (Лейпциг), Тило Керер (ПСЖ), Робин Кох (Лидс), Филипп Макс (ПСВ), Антонио Рюдигер (Челси), Нико Шульц (Боруссия Д.), Джонатан Та (Байер), Никлас Штарк (Герта), Феликс Одухай (Аугсбург).

Полузащитники: Джошуа Киммих (Бавария), Махмуд Дахуд (Боруссия Д.), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Йонас Хофманн (Боруссия М.), Тони Кроос (Реал), Серж Гнабри (Бавария), Юлиан Брандт (Боруссия Д.), Надием Амири (Байер), Флориан Нойхаус (Боруссия М.), Лерой Сане (Бавария).

Нападающие: Тимо Вернер (Челси), Лука Вальдшмидт (Бенфика).

При этом отмечается, что Нойер, Гинтер, Гнабри, Горецка, Киммих, Кроос, Сане и Вернер не сыграют в товарищеской игре и будут непосредственно готовиться к официальным матчам.

Отдельно отметим, что матч против Германия - Украина состоится 14 ноября в Лейпциге на РБ Арене. Начало встречи – в 21:45.

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В статье: Украина Германия Швейцария Чехия
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Комментарии (2)
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winter (Berlin)
06.11.2020 в 17:09
Чому знову дефолтна російська версія сайту при вході через /ua, і я кожен раз маю змінювати на українську ? Ви задовбали з цим
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tartar (Львів)
06.11.2020 в 16:53
Кого воротніком у нас поставить Шева? Лунін здоровий, але без ігрової практики. Паньків в строю, але не радує останнім часом.
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