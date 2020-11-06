Петкович назвал заявку сборной Швейцарии на матч с Украиной

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович назвал состав, который будет готовиться к товарищескому поединку с Бельгией и матчам Лиги наций с Испанией и Украиной.

Всего в списке Петковича 24 игрока, среди которых один новичок - 22-летний голкипер Грегор Кобель из Штутгарта. Кроме того, в состав команды вернулись защитник Мануэль Аканджи, полузащитник Ренато Штеффен и форвард Брель Эмболо.

Вратари: Ян Зоммер (Боруссия М, Германия), Ивон Мвого (РБ Лейпциг, Германия), Грегор Кобель (Штутгарт, Германия)

Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия Д, Германия), Лорис Бенито (Бордо, Франция), Сильван Видмер, Эрай Кюмарт (оба — Базель), Нико Эльведи (Боруссия М, Германия), Джордан Лотомба (Ницца, Франция), Бечир Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино, Италия), Фабиан Шер (Ньюкасл, Англия).

Полузащитники: Эдимилсон Фернандеш (Майнц, Германия), Ремо Фройлер (Аталанта, Италия), Марио Гавранович (Динамо З, Хорватия), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба — Вольфсбург, Германия), Джердан Шакири (Ливерпуль, Англия), Рубен Варгас (Аугсбург, Германия), Гранит Джака (Арсенал, Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — Айнтрахт Ф, Германия).

Нападающие: Харис Сеферович (Бенфика, Португалия), Брель Эмболо (Боруссия М, Германия).

Отдельно отметим, что матч Швейцария – Украина состоится 17 ноября в Люцерне и начнется в 21:45.