Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Товарищеский матч между Польшей и Украиной 11 ноября пройдет без зрителей
Опять виноват коронавирус...
Национальная сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч со сборной Польши. Игра пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает УАФ.
Данный матч пройдет в Хожуве. Поединок должен был состояться еще 31 марта, однако был перенесен из-за карантинной паузы.
Это будет первый из трех матчей сборной Украины на следующем сборе. Второй матч подопечные Шевченко проведут 14-го ноября в Лейпциге с Германией в рамках Лиги Наций, а уже через три дня сборная Украины посетит Люцерн, где сыграет заключительную игру ЛН этого года со Швейцарией.
Сейчас сборная Украины занимает третье место в четвертой группе Лиги А Лиги Наций, имея в активе шесть очков. Главная команда страны проигрывает второе место Германии только по личным встречам, ведь у команд поровну зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Умер отец Александра Шовковского
- У Супряги также подтвердили COVID-19, в сборной его заменит Артём Кравец
- Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора
- Петкович назвал заявку сборной Швейцарии на матч с Украиной
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО