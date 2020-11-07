Товарищеский матч между Польшей и Украиной 11 ноября пройдет без зрителей

Национальная сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч со сборной Польши. Игра пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает УАФ.

Данный матч пройдет в Хожуве. Поединок должен был состояться еще 31 марта, однако был перенесен из-за карантинной паузы.

Это будет первый из трех матчей сборной Украины на следующем сборе. Второй матч подопечные Шевченко проведут 14-го ноября в Лейпциге с Германией в рамках Лиги Наций, а уже через три дня сборная Украины посетит Люцерн, где сыграет заключительную игру ЛН этого года со Швейцарией.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в четвертой группе Лиги А Лиги Наций, имея в активе шесть очков. Главная команда страны проигрывает второе место Германии только по личным встречам, ведь у команд поровну зачетных пунктов.