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Национальная сборная Украины

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Товарищеский матч между Польшей и Украиной 11 ноября пройдет без зрителей

Национальная сборная Украины
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Опять виноват коронавирус...

Товарищеский матч между Польшей и Украиной 11 ноября пройдет без зрителей
Новина українською

Национальная сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч со сборной Польши. Игра пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщает УАФ.

Данный матч пройдет в Хожуве. Поединок должен был состояться еще 31 марта, однако был перенесен из-за карантинной паузы.

Это будет первый из трех матчей сборной Украины на следующем сборе. Второй матч подопечные Шевченко проведут 14-го ноября в Лейпциге с Германией в рамках Лиги Наций, а уже через три дня сборная Украины посетит Люцерн, где сыграет заключительную игру ЛН этого года со Швейцарией.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в четвертой группе Лиги А Лиги Наций, имея в активе шесть очков. Главная команда страны проигрывает второе место Германии только по личным встречам, ведь у команд поровну зачетных пунктов.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Национальная сборная Польши коронавирус
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Источник:
УАФ

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