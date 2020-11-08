Сборная Украины будет тестироваться на коронавирус 9 ноября

Игроки сборной Украины сдадут тест на коронавирус в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщает Tribuna.com.

После этого теста они отправятся домой. Результаты ожидаются вечером. После их получения будет решено кто будет допущен на вечернюю тренировку и на пребывание в лагере главной команды страны.

Во время ноябрьского сбора Украины проведет три матча. Первый из них, товарищеский спарринг против Польши, состоится уже 11-го ноября в Хожуве Еще два матча сборники проведут в рамках Лиги Наций: 14-го ноября против Германии в Лейпциге и 17-го числа с командой Швейцарии в Люцерне. Начало всех встреч запланировано на 21:45.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в группе элит-дивизиона Лиги Наций с шестью очками в активе.У Германии столько же зачетных пунктов, однако она опережает нас из-за результата в личных встречах. Лидером квартета является Испания - семь очков, аутсайдером - Швейцария с всего двумя набранными баллами.