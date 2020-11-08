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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины будет тестироваться на коронавирус 9 ноября

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очередная проверка во время пандемии

Сборная Украины будет тестироваться на коронавирус 9 ноября
Новина українською

Игроки сборной Украины сдадут тест на коронавирус в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщает Tribuna.com.

После этого теста они отправятся домой. Результаты ожидаются вечером. После их получения будет решено кто будет допущен на вечернюю тренировку и на пребывание в лагере главной команды страны.

Во время ноябрьского сбора Украины проведет три матча. Первый из них, товарищеский спарринг против Польши, состоится уже 11-го ноября в Хожуве Еще два матча сборники проведут в рамках Лиги Наций: 14-го ноября против Германии в Лейпциге и 17-го числа с командой Швейцарии в Люцерне. Начало всех встреч запланировано на 21:45.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в группе элит-дивизиона Лиги Наций с шестью очками в активе.У Германии столько же зачетных пунктов, однако она опережает нас из-за результата в личных встречах. Лидером квартета является Испания - семь очков, аутсайдером - Швейцария с всего двумя набранными баллами.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций коронавирус
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Источник:
tribuna.com

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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.11.2020 в 22:51
товарищеский матч с Польшей планировали сыграть весной этого года для подготовки к Евро-2020. А сейчас нах... нужно этот матч?
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megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 21:57
На месте руководителей"Динамо" я бы сыграл на опережение и сдал анализы завтра с утра, до сдачи анализов в сборной. Все анализы динамовцев должны быть, конечно, положительными. Поскольку футболисты "шахтера" уже все здоровы, то они смогут отыграть в матчах с немцами и швейцарами. Сборная сможет обойтись без динамовцев, как раньше обошлась без донецко-киевских шахтеров. С волками жить - по волчьи выть.
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megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 21:58
Затем повторно сдать анализы на COVID в день игры с Швейцарией. Вполне возможно, что они будут отрицательными.
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megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 22:44
В общем, сделать, как раньше сделали киевские печерские шахтеры.
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