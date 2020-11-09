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Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кто именно - обещают сообщить сегодня

Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обратился к коучу молодежной команды сине-желтых Руслану Ротаню по поводу усиления команды, которая теряет игроков из-за COVID-19 и травм.

Уже попросили делегировать игроков в сборную. Конкретных называть не буду, узнаете в понедельник, - сказал Ротань.

Официальную информацию по этому поводу должен сообщить сайт УАФ.

Напомним, что в национальной сборной Украины впереди два выездных матча Лиги Наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

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В статье: Андрей Шевченко Руслан Ротань Украина молодежная сборная Украины
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Источник:
Профутбол digital

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