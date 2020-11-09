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Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками
Кто именно - обещают сообщить сегодня
Главный тренер национальной сборной
Уже попросили делегировать игроков в сборную. Конкретных называть не буду, узнаете в понедельник, - сказал Ротань.
Официальную информацию по этому поводу должен сообщить сайт УАФ.
Напомним, что в национальной сборной Украины впереди два выездных матча Лиги Наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).
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