Шевченко обратился к молодежной сборной по поводу усиления игроками

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко обратился к коучу молодежной команды сине-желтых Руслану Ротаню по поводу усиления команды, которая теряет игроков из-за COVID-19 и травм.

Уже попросили делегировать игроков в сборную. Конкретных называть не буду, узнаете в понедельник, - сказал Ротань.

Официальную информацию по этому поводу должен сообщить сайт УАФ.

Напомним, что в национальной сборной Украины впереди два выездных матча Лиги Наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).