  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Матч Польша - Украина рассудят австрийцы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Польша - Украина рассудят австрийцы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Во главе с Мануэлем Шюттенгрубером

Матч Польша - Украина рассудят австрийцы
Новина українською

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче Польша – Украина.

Работать на матче будут австрийцы во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.

На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый арбитр - Кристофер Ягер.

Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе (начало - в 21.45) и пройдет без зрителей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Польша
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...