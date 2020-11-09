Национальная сборная Украины
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Матч Польша - Украина рассудят австрийцы
Во главе с Мануэлем Шюттенгрубером
Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче Польша –
Работать на матче будут австрийцы во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.
На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый арбитр - Кристофер Ягер.
Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе (начало - в 21.45) и пройдет без зрителей.
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Источник:УАФ
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