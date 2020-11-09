Матч Польша - Украина рассудят австрийцы

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на товарищеском матче Польша – Украина .

Работать на матче будут австрийцы во главе с 37-летним Мануэлем Шюттенгрубером.

На линиях ему будут помогать Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый арбитр - Кристофер Ягер.

Напомним, что матч Польша – Украина состоится в среду 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе (начало - в 21.45) и пройдет без зрителей.