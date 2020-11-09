Минус два: у Попова COVID-19, Кравец получил травму

Ноябрьский сбор национальной команды Украины начался со сдачи игроками ПЦР-тестов.

Все тесты игроков дали отрицательные результаты, кроме одного – COVID-19 был обнаружен у защитника "Динамо" Дениса Попова.

Также не поможет команде и форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец, который в недавнем матче чемпионата Турции с "Фенербахче" (2:0) получил травму приводящей мышцы.

В недавнем матче чемпионата Турции с Фенербахче (2:0) Кравец получил травму приводящей мышцы и не сможет помочь национальной команде.

Вечером команда провела тренировку после получения результатов тестов.

Напомним, что из начального списка Шевченко выбыли семь исполнителей Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга и Евгений Шахов - из-за инфицирования COVID-19, а Александр Тымчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре.

Сейчас в составе сборной Украины 25 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").