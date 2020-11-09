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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Минус два: у Попова COVID-19, Кравец получил травму

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Очередная потеря для Динамо и сборной

Минус два: у Попова COVID-19, Кравец получил травму
Новина українською

Ноябрьский сбор национальной команды Украины начался со сдачи игроками ПЦР-тестов.

Все тесты игроков дали отрицательные результаты, кроме одного – COVID-19 был обнаружен у защитника "Динамо" Дениса Попова.

Также не поможет команде и форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец, который в недавнем матче чемпионата Турции с "Фенербахче" (2:0) получил травму приводящей мышцы.

В недавнем матче чемпионата Турции с Фенербахче (2:0) Кравец получил травму приводящей мышцы и не сможет помочь национальной команде.

Вечером команда провела тренировку после получения результатов тестов.

Напомним, что из начального списка Шевченко выбыли семь исполнителей Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Владислав Супряга и Евгений Шахов - из-за инфицирования COVID-19, а Александр Тымчик не успел восстановиться от травмы, полученной в сентябре.

Сейчас в составе сборной Украины 25 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

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В статье: Украина Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (22)
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bimbobo (Lviv)
09.11.2020 в 22:18
В цей раз краща ситуація - із основних лише Миколенко і Караваєв. З права в захисті у нас лише один Конопля на 3 матчі - не густо! Хотя би якогось Болбата чи Бутка можна було викликати!
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0
-1
andyua (Kyiv)
09.11.2020 в 22:05
Буяльського нема, Коваленко є...
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
09.11.2020 в 22:00
Симулирует, лишь бы не играть за сборную!!! Так недавно писали динамовские серца про игроков Шахтера???
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+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
09.11.2020 в 21:55
Если что, то Сидорчука выпускать ноги ломать, ему для коллекции надо третью красную после ЛЧ и ЧУ.
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+1
-3
Technical
09.11.2020 в 21:21
Чому немає Буяльського? Та і Шабанов не був би лишнім у такій ситуації. Та і Безус теж...
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+1
-1
Alexs22 (Киев)
09.11.2020 в 21:37
Не вкладається у модель тактики Шеви, є Ярмола і Зіна, які гріють лавки, є Малина і Марлос( пішохід). Де ти бачиш місце для Буяльського
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0
-2
Technical
09.11.2020 в 21:50
Є поняття основний склад, але має бути і найближчий резерв. В контексті ТРЬОХ майбутніх ігор, Буяльский цілком для ротації знадобився би
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
09.11.2020 в 21:57
А что, сильно показывает высокий уровень в последнее время??? Кроме Циганкова и брать некого из Динамо!
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+1
-1
andyua (Kyiv)
09.11.2020 в 22:06
Зато дерев'яний Коваленко є
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+2
-1
megrivan (Курячі Лози)
09.11.2020 в 21:19
Если тщательно провести тестирование, то у Забарного, Сидорчука и Цыганкова тоже будет положительный результат. Не может быть такого, чтобы в группе людей, которые часто общаются, у кого-то был положительный, а у других - отрицательный результат. Что ж, как я и предсказывал в комментах накануне, на этот раз в сборной будут отдуваться киево-печерские шахтеры.
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0
-3
Technical
09.11.2020 в 21:23
Та воно в них може просто вилізти трохи пізніше. Наприклад, перед Німеччиною чи перед Швейцарією. Тому я й кажу: в резерв треба ще людей дозаявляти. ХЗ, чому Шева гальмує...
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0
0
Alexs22 (Киев)
09.11.2020 в 21:39
Не факт. Да і Попов - знову питання, бо другого тексту не було поки що
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
09.11.2020 в 22:29
Лунін за 2дні вилікувався, буває і такє
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
09.11.2020 в 20:45
А чего про Корниенко скромно умолчали?
Ответить
+2
-4
adidas77 (Cумы)
09.11.2020 в 21:02
А сколько раз он в сборную вызывался? Мы что то пропустили?
Ответить
+3
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.11.2020 в 20:33
А где Буяльский?
Ответить
+4
-2
adidas77 (Cумы)
09.11.2020 в 21:02
Шева не любит Буяльского, мне тоже странно это понять....
Ответить
+2
-1
Technical
09.11.2020 в 21:24
як і Філіпова.
0
-3
Alexs22 (Киев)
09.11.2020 в 21:44
Хай відпочине. Треба ж Ярмоленку і Зіні дати грати. Шева до останнього буде їх ставити у склад.
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0
-2
Technical
09.11.2020 в 21:52
а чого б і ні? Зіна почав грати за Сіті. От відіграв повний матч з Марселем в ЛЧ. А кваліфікація Ярмоли не піддається сумніву. Він фактично зробив ту перемогу над іспанцями. Хто в нас є кращий на його позицію?
+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2020 в 20:28
Чим далі в ліс,тим зліші партизани.
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.11.2020 в 20:26
всьо пропало. ДК треба ізолювати від збірної на 10 днів.
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