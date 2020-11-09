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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Усик посетил тренировку сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По приглашению Андрея Шевченко

Усик посетил тренировку сборной Украины
Новина українською

В понедельник 9 октября сборная Украины начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

Утрам команда сдала тест на коронавирус, в результате которого позитивный результат получил защитник "Динамо" Денис Попов, ну а вечером провела свою первую тренировку.

По приглашению Андрея Шевченко занятие посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, который пришел пожелать футболистам удачи в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой на боксерском ринге.

Также команда поздравила недавних именинников и Андрея Ярмоленко, который две недели назад в третий раз стал отцом.

В Польшу на товарищеский матч сборная Украины отправится во вторник в обед, а поединок с поляками состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.

Усик посетил тренировку сборной Украины - изображение 1
Усик посетил тренировку сборной Украины - изображение 2
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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Усик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (11)
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Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 22:26
Шева на следующую тренировку позвал Дзюбу и Металлист Харьков... Эти двое покажут новейший метод подготовки к матчам...
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0
0
Faskos (Київ)
09.11.2020 в 22:18
Усік на тренуванні - погана прикмета для нашої збірної...
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0
-1
avatar
Металлист Харьков
09.11.2020 в 22:12
Усик - настоящая гордость Украины !!! А все у ш л ё п к и - недобитки что его поливают грязью - и мизинца его не стоят ! Гоняют свою штуку по утрам и вечерам как Дзюба и больше ничего не умеют (((
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 22:18
Так Дзюба твой земляк сепарок... Так что можешь помочь ему...Губами...
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+1
-1
avatar
Металлист Харьков
09.11.2020 в 22:03
Просто Квашин (Харьков) - ты д е б и л конченный - все знают что ты не из Харькова - взял ник нашего города и позоришь его д е б и л о и д (((((
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 22:21
Я тебя знаю сепар... Ты любитель тихой охоты... Грибы собирать любишь...Отсосиновики...
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0
0
andyua (Kyiv)
09.11.2020 в 22:03
Ким це треба бути, щоб запросити цього малороса? Шева розчаровує не тільки тренерськими здібностями.
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+2
-3
avatar
Металлист Харьков
09.11.2020 в 22:06
Ещё один клоун нарисовался ((((( Кастрюлю сними с головы у ш л ё п о к (((
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 22:22
Заднепрвод ! У тебя подгорает ! Огнетушитель ищи !!!
0
0
Daddygo (Харьков)
09.11.2020 в 22:02
Лещей сынкам навешал чтоб мотивация была на ближайшие матчи
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.11.2020 в 21:11
А чем скрепный упырь может помочь сборной... пусть своих братьев-дрочунов посещает...
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