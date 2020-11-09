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Усик посетил тренировку сборной Украины
По приглашению Андрея Шевченко
В понедельник 9 октября
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По приглашению Андрея Шевченко занятие посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, который пришел пожелать футболистам удачи в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой на боксерском ринге.
Также команда поздравила недавних именинников и Андрея Ярмоленко, который две недели назад в третий раз стал отцом.
В Польшу на товарищеский матч сборная Украины отправится во вторник в обед, а поединок с поляками состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.
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