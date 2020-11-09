Усик посетил тренировку сборной Украины

В понедельник 9 октября сборная Украины начала свой ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

Утрам команда сдала тест на коронавирус, в результате которого позитивный результат получил защитник "Динамо" Денис Попов , ну а вечером провела свою первую тренировку.

По приглашению Андрея Шевченко занятие посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, который пришел пожелать футболистам удачи в ближайших матчах. Со своей стороны, футболисты поздравили Усика с недавней победой на боксерском ринге.

Также команда поздравила недавних именинников и Андрея Ярмоленко, который две недели назад в третий раз стал отцом.

В Польшу на товарищеский матч сборная Украины отправится во вторник в обед, а поединок с поляками состоится в среду 11 ноября и начнется в 21:45.