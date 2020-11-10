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Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций
Минимум и максимум
Центральный полузащитник национальной сборной
Конечно, основная задача - сохранить прописку в дивизионе А. Любая команда стремится к лучшему, мы не исключение. В наших мечтах и выйти в плей-офф. Дальше достигать наших новых целей.
К сожалению, из-за травмы не мог присутствовать на прошлых матчах. Но сейчас все хорошо, полон сил физически, чувствую себя отлично. Соскучился по всем ребятам. Впереди нас ждут замечательные матчи, подходим к ним с полной концентрацией.
Украина сыграет товарищеский поединок с Польшей 11 ноября, а 14 и 17 ноября - матчи Лиги Наций в соответствии с Германией и Швейцарией.
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