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Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций

Национальная сборная Украины
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Зинченко высказался о двух задачах сборной Украины в Лиге Наций
Новина українською

Центральный полузащитник национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко прибыл на сбор сине-желтых после того, как оправился от травмы, и рассказал ТК Футбол о предстоящих матчах в Лиге Наций.

Конечно, основная задача - сохранить прописку в дивизионе А. Любая команда стремится к лучшему, мы не исключение. В наших мечтах и ​​выйти в плей-офф. Дальше достигать наших новых целей.

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К сожалению, из-за травмы не мог присутствовать на прошлых матчах. Но сейчас все хорошо, полон сил физически, чувствую себя отлично. Соскучился по всем ребятам. Впереди нас ждут замечательные матчи, подходим к ним с полной концентрацией.

Украина сыграет товарищеский поединок с Польшей 11 ноября, а 14 и 17 ноября - матчи Лиги Наций в соответствии с Германией и Швейцарией.

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В статье: Украина Лига Наций Александр Зинченко травма тренировочный сбор
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 09:25
Давай, дружище, ты - будущее сборной!
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Віктор Немаєзначення
10.11.2020 в 08:43
Навіть програвши німцям і швейцарцям, прописку збережуть в дивізіоні А, з поляками просто покатають м'ячик, тому склад збірної не здивував. Поїхали ті, про яких ми скоро забудемо.)))
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