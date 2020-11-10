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Лунин рассказал о конкуренции киперов в сборной и ответил на вопрос, сыграет ли он с Польшей
Матч - уже 11 ноября
Вратарь национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин проводит сбор с сине-желтыми после того, как на прошлом сборе один из его тестов оказался положительным - вратарь тогда был отправлен в клуб.
- Сейчас все хорошо, хорошо себя чувствую. Тогда оказался фальшивый тест.
- Как ты переболел, какие симптомы были?
- Никаких симптомов не было.
- У тебя была длительная пауза в сборной. Мотивация на этот раз зашкаливает?
- Это последний сбор этого года, на полгода плюс-минус. Хочется хорошо его отработать, по максимуму.
- Пока ты и Пятов отсутствовали, себя проявил Бущан. Конкуренция выросла, но на этот раз сбор - без Георгия.
- Всегда в сборной была хорошая конкуренция, особенно на позиции вратаря. Поэтому... это хорошо!
- Первая игра - товарищеская с командой Польши во главе с Робертом Левандовски. Как воспринимаешь соперника?
- Мы уже играли контрольный матч с Францией, это хорошо, что есть возможность играть с топовыми сборными. Это возможность расти.
- Рассчитываеш, что в этом матче будешь защищать ворота?
- Все зависит от Андрея Николаевича.
- Ты готов?
- Я всегда готов.
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