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Лунин рассказал о конкуренции киперов в сборной и ответил на вопрос, сыграет ли он с Польшей

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч - уже 11 ноября

Лунин рассказал о конкуренции киперов в сборной и ответил на вопрос, сыграет ли он с Польшей
Новина українською

Вратарь национальной сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин проводит сбор с сине-желтыми после того, как на прошлом сборе один из его тестов оказался положительным - вратарь тогда был отправлен в клуб.

- Сейчас все хорошо, хорошо себя чувствую. Тогда оказался фальшивый тест.

- Как ты переболел, какие симптомы были?

- Никаких симптомов не было.

- У тебя была длительная пауза в сборной. Мотивация на этот раз зашкаливает?

- Это последний сбор этого года, на полгода плюс-минус. Хочется хорошо его отработать, по максимуму.

- Пока ты и Пятов отсутствовали, себя проявил Бущан. Конкуренция выросла, но на этот раз сбор - без Георгия.

- Всегда в сборной была хорошая конкуренция, особенно на позиции вратаря. Поэтому... это хорошо!

- Первая игра - товарищеская с командой Польши во главе с Робертом Левандовски. Как воспринимаешь соперника?

- Мы уже играли контрольный матч с Францией, это хорошо, что есть возможность играть с топовыми сборными. Это возможность расти.

- Рассчитываеш, что в этом матче будешь защищать ворота?

- Все зависит от Андрея Николаевича.

- Ты готов?

- Я всегда готов.

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В статье: Роберт Левандовский Украина Польша Андрей Лунин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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ШУБКИС
10.11.2020 в 10:01
Пятов будет стоять, а остальные будут смотреть и учиться, как нужно играть
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Kolibri (Киевоград)
10.11.2020 в 10:48
Пусть учатся)))))
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